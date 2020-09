Stand: 16.09.2020 10:00 Uhr - Schleswig-Holstein Magazin

Mundschutz-Müll: Reinigung entwickelt Mehrwegsystem für Masken

Gesichtsmasken sind aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Nach Lieferengpässen zu Beginn der Corona-Pandemie gibt es sie inzwischen in großen Mengen. Immer mehr Masken landen allerdings nach einmaliger Nutzung achtlos weggeworfen auf der Straße oder als Restmüll beim Entsorger. Für die Umwelt ist das ähnlich schädlich wie Plastiktüten. Denn die Einweg-Masken bestehen aus Vlies - das ist Kunststoff, der sich über Jahre nicht zersetzt. Eine Reinigung aus Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) will dagegen angehen und hat sich eine mögliche Lösung überlegt.

VIDEO: Mehrweg-Maskensystem für Nachhaltigkeit (3 Min)

Maskenmehrweg-System - ohne Müll

Rainer Buchholz wäscht eigentlich Textilien für Großkunden - und seit Mai auch Masken. Seine Idee ist ein Maskenmehrweg-System. Dafür hat er rund 5.000 Baumwollmasken schon in Umlauf gebracht - unter anderem in einem Hotel in Travemünde. Die Reinigung stellt für das dortige Personal einen Maskenspender - inklusive Auffangbehälter für getragene Masken. Die Kosten für das Hotel liegen bei rund 500 Euro im Monat.

Masken sind bis zu 100 Mal waschbar

Die getragenen Masken landen wieder in der Reinigung und werden bei 60 oder 90 Grad mit einem Extra-Schonprogramm gewaschen. Jede Maske ist so bis zu 100 Mal waschbar. "Wir mussten erst mal lernen, dass Masken sehr klein sind. Deswegen wurden aus den großen Maschinen dann kleine Maschinen. Denn wir bearbeiten die Masken immer für jeden Kunden einzeln. Es werden nicht alle Masken zusammengeworfen und wieder auseinandersortiert", erklärt Buchholz.

Viel Aufwand, kaum Gewinn

15 Hotels, Pflegeheime und andere Unternehmen machen bisher mit. Doch viele seiner Kunden scheuen einen möglichen Zusatzaufwand. Bislang bringt das Maskenmehrweg-System kaum Gewinn. "Ich glaube, es braucht Zeit. Das ist genauso, wenn man bedenkt, wie schwer es den Menschen gefallen ist, von der Plastiktüte Abstand zu nehmen. Da muss unsere Gesellschaft noch dahinwachsen", sagt der Erfinder. Er hofft natürlich, dass es mit den Masken schneller geht. 10.000 Masken für neue Kunden hat die Reinigung noch auf Lager.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 16.09.2020 | 19:30 Uhr