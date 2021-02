Nach langem Lockdown: Tierparks bereiten sich auf Öffnung vor Stand: 25.02.2021 09:53 Uhr Ab Montag dürfen die Tierparks im Land wieder für Besucher öffnen. Weil die genauen Auflagen noch nicht feststehen, bereiten sich die Parks auf alle Szenarien vor.

Mit einem großen Besucherandrang rechnet am Montag vor allem der Tierpark Eekholt in Großenaspe (Kreis Segeberg). Denn am Montag beginnen in Hamburg die Frühjahrsferien und der Tierpark sei ein beliebtes Ausflugsziel, erklärt der Geschäftsführer Wolf-Gunthram von Schenck. Der Wildpark werde nach fast viermontiger Schließung von Montag 9 Uhr an geöffnet sein. "Viele Besucher kommen schon sehr früh oder auch am späteren Nachmittag, da sie bis Einbruch der Dunkelheit im Park bleiben können." Üblicherweise verteilten sich die Besucher gut über den gesamten Tag und auch die einzelnen Wochentage auf dem weitläufigen Gelände. Da die Schließung eine eine sehr lange Durststrecke und große Herausforderung gewesen sei, freuen sich jetzt alle umso mehr, so von Schenck weiter. "Unsere Tiere und alle Eekholter haben unsere Besucher in der fast viermonatigen Schließung sehr vermisst."

Neumünster: Freier Eintritt für Kinder unter 15 Jahren

Auch der Tierpark Neumünster sowie der Tierpark Gettorf freuen sich auf die Wiederöffnung nach dem Lockdown. "Für unsere Tiere ist es wichtig, wieder Besucher zum Interagieren zu haben und auch für die Bevölkerung ist es ein erstes Zeichen auf Besserung der Gesamtlage", sagt Jörg Bumann, Geschäftsführer vom Tierpark Gettorf. Zudem könne so wieder ein gewisser Teil der Kosten gedeckt werden. Im Tierpark Neumünster haben im gesamten Monat März Kinder bis 15 Jahren wochentags freien Eintritt. Der Verein Patienten und Zahnärzte helfen Kindern in Not e.V. begleicht in dem Zeitraum diese Eintrittsgelder. "Besonders für Kinder ist die Pandemie-Situation äußerst schwierig", teilte der Verein mit. Mit der Aktion solle dazu beigetragen werden, vielen Kindern eine unbeschwerte Zeit im Tierpark zu ermöglichen.

Auflagen stehen noch nicht fest

Bis es am Montag so weit ist, nutzen die Parks die Zeit, um alles für die Besucher vorzubereiten. Darunter fallen auch die Hygienekonzepte. Bisher ist nur klar, dass die Besucherzahl auf eine Person je 20 Quadratmeter der zugänglichen Wege- und Verkehrsfläche begrenzt wird, wie die Landesregierung am Mittwoch mitteilte. Deshalb planen die Tierparks mit allen möglichen Szenarien. In Gettorf werden alle möglichen Optionen vorbereitet, "die wir aus den drei Schließungen und deren vorangegangen unterschiedlichen Öffnungsauflagen sowie zwischenzeitlichen Lockerungen zusammentragen können", erklärt Bumann. Möglicherweise gebe es auch ganz neue Auflagen - wie etwa eine Maskenpflicht in den Außenanlagen.

