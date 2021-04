Corona-Regeln in SH: Kreis Stormarn zieht Notbremse

Kreis Stormarn zieht Corona-Notbremse Stand: 22.04.2021 18:30 Uhr Ab Sonnabend gelten in Stormarn die Maßnahmen der Corona-Notbremse. In dem Kreis lag die Inzidenz drei Tage in Folge über dem Schwellenwert 100.

Von Sonnabend an sind im Kreis Stormarn private Kontakte wieder nur auf einen Haushalt und maximal eine weitere Person beschränkt. Außerdem gilt von 22 Uhr bis 5 Uhr morgens eine Ausgangssperre. Einzelpersonen dürfen allerdings bis Mitternacht Sport machen. Auch die Außengastronomie muss schließen.

Entscheidung über Kitas und Schulen am Freitag

Wie es mit den Schulen und Kitas weitergeht, will der Kreis am Freitag bekanntgeben. Stormarn hatte drei Tage in Folge den Inzidenzwert von 100 überschritten - am Donnerstag lag er laut Kreis bei 103. Innerhalb der letzten 7 Tage wurden 252 Neuinfektionen bestätigt. Neben Stormarn gelten seit einer Woche auch im Kreis Herzogtum Lauenburg verschärfte Corona-Maßnahmen - hier gibt es in den Kitas nur Notbetreuung, in Schulen wird auf Distanz gelernt.

