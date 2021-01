Positive Corona-Tests: Klinikum Nordfriesland bleibt zu Stand: 25.01.2021 16:40 Uhr Nach einem großen Corona-Ausbruch in den Kliniken in Husum und Niebüll gilt der Aufnahmestopp für eine weitere Woche. Das haben Vertreter des Klinikums, des Kreises Nordfriesland und des Landes in einer Schaltkonferenz beschlossen.

1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren am Wochenende bereits das zweite Mal auf Corona getestet worden. 21 Tests fielen positiv aus, davon 18 aus Husum und drei aus Niebüll. Dort liegen seit mehrere Tagen keine Patienten mehr. Wie es erneut zu Infektionen im Klinikum kommen konnte, ist noch nicht klar.

"Wir stehen vor einem Rätsel"

Der Klinik-Geschäftsführer Stephan W. Unger erklärt, dass das Hygienekonzept nochmals überarbeitet und verschärft wurde. Sieben Hygienefachkräfte würden die Maßnahmen laufend überprüfen. "Dazu gehört es beispielsweise, Mitarbeiter beim Anlegen der Schutzkleidung zu beobachten und bei Bedarf Tipps zu geben. Und trotzdem kommt es immer noch zu Neuinfektionen. Wir stehen vor einem Rätsel", gesteht Unger. Die Sicherheitslücke konnte noch nicht gefunden werden.

Neues Ziel: Öffnung am Montag

Die dritte Reihentestung für beide Häuser erfolgt am Donnerstag und Freitag. "Bis wir Sicherheit haben, müssen unsere Häuser noch einige Tage länger geschlossen bleiben", sagt Landrat Florian Lorenzen. Die Fachleute des Sozialministeriums teilten diese Einschätzung in einer Videokonferenz am Montagmittag.

Ziel ist es nun, beide Häuser am kommenden Montag wieder zu öffnen - zumindest mit den Notaufnahmen und der Husumer Geburtenstation. "Wenn wir es verantworten können, ziehen wir die Öffnung auf Sonntag vor. Aber das lässt sich jetzt noch nicht einschätzen", bedauert Lorenzen. Und solange müssen die benachbarten Kliniken die Notfallpatienten aus Nordfriesland noch aufnehmen.

Corona-Ausbruch Anfang des Jahres

Anfang des Jahres war es zu einem großen Corona-Ausbruch in den Kliniken in Husum und Niebüll gekommen. Daraufhin wurde ein Aufnahmestopp verhängt. Insgesamt waren seit Mitte Januar in der Klinik Husum 82 Mitarbeiter und 62 Patienten positiv auf das Coronavirus getestet worden. In der Klinik Niebüll waren es den Angaben zufolge 44 Mitarbeiter und 24 Patienten.

