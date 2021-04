Impfstart in den Hausarztpraxen: Ärzte sprechen Patienten an Stand: 05.04.2021 13:47 Uhr Ab Dienstag dürfen auch Hausärzte in SH gegen Covid-19 impfen. Laut Kassenärztlicher Vereinigung sollen die Praxen im Land am Vormittag mit den ersten Impfstoff-Dosen beliefert werden.

Wie genau die Hausärzte die Impfungen abwickeln, entscheiden sie jeweils selbst nach den Gegebenheiten vor Ort. In einer Handreichung der Kassenärztlichen Vereinigung (KVSH) an die Ärzte heißt es, dass auch spezielle Impfsprechstunden am Abend oder am Wochenende angeboten werden können. Wie viele Ärzte davon Gebrauch machen werden, ist nicht bekannt. Auch die Terminvergabe ist nicht genau geregelt.

Ärzte entscheiden selbst - unabhängig vom Liefertermin

Laut KVSH sollen die ersten Impfdosen am Dienstagvormittag in den Praxen ankommen. Wann die ersten Patienten geimpft werden, ist nicht ganz klar. Der Hausärzteverband Schleswig-Holstein rechnet damit erst ab Mittwoch. Unabhängig vom Liefertermin entscheiden die Ärzte selbst, wann sie in ihren Praxen mit den Impfungen beginnen.

Keine Anrufe in den Arztpraxen

Es steht nur fest, dass die Ärzte ihre Patienten selbst ansprechen sollen und nicht andersherum. Anrufe in den Arztpraxen, um Impftermine zu vereinbaren, würden die Abläufe in den Praxen überlasten, sagt Thomas Maurer, der Vorsitzende des Hausärzteverbandes. In der ersten Phase wird nach Angaben des Gesundheitsministeriums relativ wenig Impfstoff zur Verfügung stehen: Wöchentlich gibt es etwa 20 Impfdosen pro Praxis. Deshalb sollen die Ärzte zunächst besonders gefährdete Patienten direkt ansprechen und in ihre Praxen einbestellen. Zunächst sollen also die Patienten geimpft werden, die zum Beispiel ein Impfzentrum nur schwer erreichen können.

