Günther: Osterruhe war ein Fehler, den wir korrigiert haben Stand: 24.03.2021 16:00 Uhr Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat Bundeskanzlerin Merkel wegen der Rücknahme der geplanten Osterruhetage verteidigt. Er selbst übernahm ebenfalls Verantwortung.

Nach der Rücknahme der umstrittenen Osterruhe hat Günther die gemeinsame Verantwortung von Bund und Ländern betont. "Ich habe mit abgestimmt, ich habe auch diesen Fehler gemacht. Es war eine falsche Entscheidung, die wir heute korrigiert haben", sagte der CDU-Politiker heute Nachmittag in einer Sitzung im Landtag in Kiel. "Es ist kein leichter Tag heute. Wenn man so eine Entscheidung revidieren muss, die zu Protesten geführt und zur Verunsicherung beigetragen hat." Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte die Ministerpräsidenten am Vormittag in einer kurzfristig anberaumten Videokonferenz darüber informiert, dass die Osterruhe rechtlich nicht umsetzbar sei und daher von ihr gestoppt werde. Sie übernahm dafür die volle Verantwortung.

Bessere Vorbereitung für die MPK vonnöten

Günther warnte davor, sich angesichts des Rückziehers bei der Osterruhe zurückzulehnen und bei der Pandemie-Bekämpfung in Sicherheit zu wähnen. Er warb um gemeinsames Vertrauen, um an einem Strang zu ziehen. Die Corona-Pandemie lasse sich nur durch gemeinsames Vorgehen von Bund und Ländern eindämmen. Für die nächste Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) mahnte der Regierungschef aber eine vernünftigere Vorbereitung an. "Wir müssen das besser machen als bei dieser Konferenz."

Neue Landesverordnung soll bis 11. April befristet werden

Günther machte deutlich, dass in Schleswig-Holstein die Regeln in den kommenden Wochen "weitgehend wie sie jetzt sind" bleiben. Die neue Verordnung will die Landesregierung bis 11. April befristen. Ab 12. April stellte Günther in Aussicht, dass in Regionen mit einem stabilen Inzidenzwert (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen) von unter 100 die Außengastronomie öffnen kann - mit festen Sitzplätzen. Dann soll auch das landesweite Alkoholverbot in der Öffentlichkeit wieder zurückgenommen werden.

