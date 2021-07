Gelockerte Corona-Regeln: Trotz Freude - banger Blick in den Herbst Stand: 20.07.2021 12:19 Uhr Ab Montag sollen mehrere Corona-Regeln entschärft werden: Dann dürfen sich wieder mehr Menschen privat treffen. Bei Veranstaltungen fällt die Teilnehmerbegrenzung von 1.250 weg. Und im Sport und in der Gastronomie fällt im Innenbereich die Testpflicht weg.

"Wir sind froh, dass wieder Gäste ohne Test kommen können", sagt zum Beispiel Lübecks Dehoga-Chef Frank Denker. In seiner Billard-Bar und auch in vielen Landgasthöfen oder Kneipen war es zuletzt oft leer im Gastraum. Der Aufwand, sich für zwei Biere zu testen, sei vielen Menschen einfach zu groß gewesen, so Denker. Der Wegfall der Testpflicht ist auch für Handball-Vereine eine Erleichterung für die Halle. Dort könnten wieder Vorbereitungsturniere mit mehreren Mannschaften und mehr Zuschauern stattfinden, erklären Handball-Clubs aus Südholstein.

Sorge vor dem Herbst

Auch die Eventbranche begrüßt, dass wieder größere Veranstaltungen möglich sind. Es gebe langsam wieder mehr Anfragen für Firmenfeiern und private Feste, berichtet eine Agentur aus Ostholstein. Doch trotz der Lockerungen durch das Land seien die meisten Kunden noch immer zurückhaltend bei der Event-Buchung. Sie hätten Sorge, meint die Agentur, dass die Infektionszahlen im Herbst wieder nach oben gehen und Veranstaltungen dann abgesagt werden müssen.

