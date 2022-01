Corona in SH: Welche Quarantäne-Regeln gelten aktuell?

Vollständig Geimpfte und Genesene müssen nicht in Quarantäne, so lange keine Symptome vorliegen. Sollte sich allerdings die Omikron-Variante bestätigen, müssen auch vollständig Geimpfte sofort eigenständig und unabhängig davon, ob sie vom Gesundheitsamt kontaktiert werden, in Quarantäne. Das hat der Bund in einer Schutzmaßnahmenausnahmeverordnung geregelt und wurde vom Land auch am 6. Januar 2022 in den Anpassungen geregelt.

Sollten Symptome auftreten, muss der Hausarzt informiert und ein PCR-Test gemacht werden. Alternativ können Betroffene auch den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter 116 117 anrufen.



Eine Auffrischungsimpfung (Booster) spielt in den aktuell geltenden Regeln (Stand 12.1.) noch keine Rolle. Das Land geht aber davon aus, dass in der neuen angekündigten Schutzmaßnahmen-Ausnahme-Verordnung des Bundes geklärt wird, was für Menschen gilt, die ein- oder zweimal geimpft und genesen sind und welche Lockerungen es für Personen mit Booster-Impfung gibt.