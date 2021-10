Corona in SH: Rückt Ende der Maskenpflicht an Schulen näher? Stand: 26.10.2021 09:23 Uhr Auf Grundlage des Infektionsgeschehens soll in Schleswig-Holstein entschieden werden, ob die Maskenpflicht in der Schule fällt. NDR.de überträgt die Pressekonferenz aus dem Landeshaus live ab 12 Uhr.

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) und Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) informieren heute in einer Pressekonferenz über das weitere Vorgehen bei der Test- und Maskenpflicht an Schulen. NDR.de überträgt den Termin in einem Livestream ab 12 Uhr aus dem Landeshaus.

Am Donnerstag hatte Bildungsministerin Karin Prien (CDU) im Bildungsausschuss über die Corona-Lage an den Schulen gesprochen. Eine Entscheidung, wann die Maskenpflicht endet, war für diese Woche angekündigt worden. Laut Ministerium liegen die Corona-Zahlen schon jetzt unter denen nach den Sommerferien. Es sei nicht mit einer dramatischen Lage zu rechnen, so Prien. Das Infektionsgeschehen werde aber weiter beobachtet.

Prien: "Frage der Verhältnismäßigkeit"

Schon längst dürfen Kinder beim Vereinssport wieder ohne Maske miteinander spielen, während in der Schule weiter die Maskenpflicht gilt. Der Lübecker Virologe Jan Rupp schrieb in der vergangenen Woche auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein: "Wir messen hier dem Ort 'Schule' aufgrund der Diskussionen aus dem ersten Jahr der Pandemie eine zu hohe Bedeutung bei und vergessen darüber den primären Auftrag von 'Schule'."

Bildungsministerin Karin Prien (CDU) verwies in der vergangenen Woche auf andere Bundesländer, in denen die Maskenpflicht bereits gelockert oder abgeschafft wurde. Man müsse sich jetzt mit der Frage beschäftigen. "Es ist auch eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Schülerinnen und Schüler werden am meisten reglementiert und Schülerinnen und Schüler haben auch einen Anspruch auf Normalität", so Prien.

