Corona in SH: Diese Regelungen gelten ab Montag

In Freizeit-Innenbereichen gilt von Montag (22. November) an die 2G-Regelung. Ein Restaurant- oder Kneipenbesuch ist daher nur möglich, wenn man vollständig geimpft oder genesen ist. Wer ungeimpft ist, darf unter anderem keine gastronomischen Betriebe mehr besuchen. Gleiches gilt für Clubs und Diskotheken. Laut Landesregierung sind Kinder bis einschließlich sieben Jahren und minderjährige Schüler, die regelmäßig in der Schule getestet werden, davon ausgenommen. Bei geschlossenen Veranstaltungen in Gaststätten gilt weiterhin die 3G-Regelung.

Hier gibt es keine Empfehlungen der Landesregierung. In allen Kliniken im Land gilt für Besucher die 3G-Regel. Die Sana-Kliniken Lübeck haben aktuell ein generelles Besuchsverbot für ihre Krankenhäuser in Travemünde und Lübeck erlassen. Ausnahmen gibt es zum Beispiel im Fall einer Sterbebegleitung. Ein generelles Besuchsverbot gilt schon länger in der Mühlenberg- und der Curtius-Klinik in Malente (Kreis Ostholstein). In den Sana-Kliniken in Ostholstein darf ein Besucher für eine Stunde einen Patienten besuchen. Gleiches gilt für das DRK-Krankenhaus in Ratzeburg, die Schön-Klinik in Neustadt in Holstein und in Bad Bramstedt. Patienten in den Imland-Kliniken in Rendsburg und Eckernförde dürfen ebenfalls nur einen Besucher empfangen, der aber länger als eine Stunde bleiben darf.