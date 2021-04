Diese 13 Kultureinrichtungen dürfen als Modellprojekte öffnen Stand: 13.04.2021 14:01 Uhr Vom nächsten Montag an dürfen in Schleswig-Holstein 13 Kultureinrichtungen wieder für Besucher öffnen - in Rendsburg, Kiel, Lübeck, Flensburg, Reinbek, Laboe, Lütjenburg und Brunsbüttel. Beworben hatten sich 40 Einrichtungen.

Theater ganz klassisch, auf Plattdeutsch oder für Kinder, Ballett- und Opernaufführungen, Konzerte, Kinoabende, Lesungen, Weiterbildungskurse: Wie das alles pandemiegerecht funktionieren kann, sollen bald 13 Kultureinrichtungen im Land ausprobieren. Sie hatten sich beim Land darum beworben, ein Modellprojekt zu sein, entsprechende Konzepte eingereicht - und den Zuschlag erhalten. 27 weitere Bewerber gingen leer aus. Die ersten Projekte starten am 19. April.

Bedingung für Öffnung: Inzidenz sieben Tage unter 100

"Unser Stufenplan erlaubt uns, Kultur schrittweise zu öffnen - das haben wir zunächst mit den Museen getan", sagte Kulturministerin Karin Prien. Es gehe darum, Perspektiven zu schaffen für das Publikum, für Kunstgenuss und für Kulturschaffende, betonte die Ministerin. Die Modellprojekte dürfen starten, wenn zuvor die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in dem jeweiligen Kreis oder in einer kreisfreien Stadt sieben Tage am Stück unter 100 lag.

Prien: Künstlerischer Wert war kein Auswahlkriterium

Prien betonte, dass es bei der Auswahl nicht um künstlerische Kriterien gegangen sei. Man habe sich vielmehr daran orientiert, ob die Konzepte gemeinsam von den Kommunen und dem zuständigen Gesundheitsamt genehmigt worden sind. Es müsse unter anderem ein Hygienekonzept vorliegen, ein Testregime und eine digitale Kontaktnachverfolgung gewährleistet sein.

Diese Einrichtungen sind ausgewählt worden

Theater Kiel

Theater Lübeck

Freilichtbühne in den Wallanlagen Lübeck

Filmpalast Stadthalle Cinestar in Lübeck

das Schleswig-Holsteinische Landestheater in Rendsburg und Flensburg

die Niederdeutsche Bühne Flensburg

Theaterwerkstatt Pilkentafel in Flensburg

das Kulturzentrum Schloss Reinbek

die Laboer Lachmöwen

Filippos Erlebnisgarten (bei Lütjenburg)

das Elbeforum Brunsbüttel

Volkshochschule Rendsburger Ring

das Nordkolleg Rendsburg

Sieben Projekte aus dem Sport-Bereich

Zugleich hatte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) bekannt gegeben, welche sieben Modellprojekt im Bereich Sport Modellprojekt werden. Die Zusagen des Innenministeriums gingen nach Flensburg, Itzehoe, Eckernförde, Dithmarschen, Kiel.

Tourismus-Modellprojekte haben schon mit der Arbeit begonnen

Bereits vergangenen Freitag durften sich vier Regionen über den Zuschlag als Modellregion im Bereich Tourismus freuen: Der Kreis Nordfriesland mit seiner Ferieninsel Sylt, der Dithmarscher Urlaubsort Büsum, die Schleiregion samt Eckernförde sowie die innere Lübecker Bucht. Sie sind für die kommenden Monate Tourismus-Modellregionen in Schleswig-Holstein. Die Modellregionen können mit ihren Konzepten ab dem 19. April starten, Eckernförde will genau das auch machen. Der Kreis Nordfriesland plant den Start erst ab dem 1. Mai. Sie sind zunächst auf vier Wochen befristet - mit der Möglichkeit der Verlängerung.

Bund und Länder hatten sich im März darauf verständigt, in Modellprojekten zu testen, wie Lockerungen für den Tourismus und den Kulturbetrieb möglich sein könnten.

