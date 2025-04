Stand: 24.04.2025 13:34 Uhr Flensburg: Serieneinbrecher verhaftet

Die Polizei in Flensburg hat einen mutmaßlichen Serieneinbrecher festgenommen. Nach Angaben der Ermittler soll der 47-Jährige zwischen 2021 und 2024 insgesamt 17 Einbrüche verübt haben. Zudem wird ihm eine zweistellige Zahl weiterer Straftaten zur Last gelegt. Der Mann war den Ermittlungen zufolge in Flensburg, den Kreisen Nordfriesland und Schleswig-Flensburg sowie in Hamburg aktiv. Der Wert des Diebesguts beläuft sich laut Polizei auf mehrere zehntausend Euro. Der Tatverdächtige sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zu weiteren möglichen Taten dauern an.

