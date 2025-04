Nach Unfall auf A215: Polizei baut Unfall auf Einsatzfahrt Stand: 24.04.2025 19:00 Uhr Mehrere Kilometer trennt die beiden Unfälle - später stellt sich heraus, dass sie zusammenhängen: Ein Polizeiwagen, der auf dem Weg zu einem Unfall auf der A215 war, wurde in Kiel selbst in einen verwickelt.

Auf der A215 in Fahrtrichtung Kiel hat sich am Donnerstagnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet. Ein Pkw überschlug sich nach Angaben der Feuerwehr und blieb auf dem Dach liegen. Eine Person wurde dabei leicht verletzt, konnte sich aber selbst aus dem Auto befreien. Die Autobahn war laut Polizei zeitweise in Fahrtrichtung voll gesperrt.

Beamte bei Einsatzfahrt in Kiel leicht verletzt

Kurz darauf kam es laut Polizei in Kiel zu einem weiteren Unfall: Ein Streifenwagen, der auf dem Weg zum Unfall auf der A215 war, verunglückte auf dem Schützenwall.

Wie die Feuerwehr mitteilt, waren dort zwei Fahrzeuge miteinander kollidiert. Das Polizeiauto kippte dabei auf die Seite. Teile der Feuerwehreinsatzkräfte, die auf dem Weg zur A215 waren, mussten dorthin umgeleitet werden. Weitere Kräfte der Nord- und Ostfeuerwache wurden laut Feuerwehr hinzugerufen. Drei Personen wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr musste nach eigenen Angaben anschließend ausgelaufene Betriebsstoffe aufnehmen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.04.2025 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel