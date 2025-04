Stand: 24.04.2025 14:55 Uhr Trittau: Fassade an Kindergarten fängt Feuer

An einer Kita in Trittau (Kreis Stormarn) ist am Donnerstagvormittag ein Feuer ausgebrochen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die Erzieher laut einem Feuerwehrsprecher bereits alle 52 Kinder nach draußen gebracht. Verletzt wurde niemand. Die Einsatzkräfte wurden kurz vor 11 Uhr alarmiert.

Das Feuer war an einer Ecke der Fassade ausgebrochen und hat sich von dort bis zum Dach ausgebreitet. Um alle Glutnester zu löschen, musste die Feuerwehr das Dach öffnen. Rund 60 Einsatzkräfte von insgesamt vier freiwilligen Feuerwehren sind noch vor Ort. Die Landesstraße zwischen Trittau und Mühlenweg ist wegen der Löscharbeiten gesperrt. Gegen 15.30 Uhr plant die Feuerwehr die Einsatzsstelle an das Technische Hilfswerk zu übergeben. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.

