Corona in SH: 199 neue Fälle an Schleswig-Holsteins Schulen Sendedatum: 12.08.2021 15:00 Uhr An Schulen in Schleswig-Holstein sind von Montag bis Mittwoch dieser Woche 199 Corona-Neuinfektionen registriert worden.

Nach Angaben des Bildungsministeriums sind in 198 Fällen Schüler betroffen, in einem Fall eine Lehrkraft. Demnach wurden in der gesamten Vorwoche 294 Schüler-Fälle gemeldet - bei 362.000 Schülern an fast 800 Schulen im Land. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) bekannte sich ausdrücklich zum Präsenzunterricht, betonte aber den Stellenwert des Impfens. Alle Schleswig-Holsteiner ab zwölf Jahren hätten ein Impfangebot bekommen. "Von den Erwachsenen erwarte ich auch, dass sie es wahrnehmen, wenn es ihnen gesundheitlich möglich ist." Es sei ethisch nicht vertretbar, müssten Schüler auf Präsenzunterricht verzichten, weil sich Erwachsene nicht impfen lassen wollten, sagte Prien.

Es gilt weiter: Tests, Masken und Mindestabstände

Die Bildungsministerin betonte, dass Covid-19 für Kinder kein solches Gesundheitsrisiko wie für Erwachsene ist. "Daher ist auch ein vermehrtes Auftreten von Infektionen mit leichten Verläufen bei Kindern und Jugendlichen kein Grund, um den Präsenzunterricht einzuschränken." Es gelte weiter der bewährte Mix aus regelmäßigen Testungen, Masken und Mindestabständen, wo keine Maske getragen wird.

