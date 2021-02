Stand: 23.02.2021 15:09 Uhr Corona: Wie kommt Schleswig-Holstein beim Impfen voran?

Seit Dienstag können Pflegekräfte und Mitarbeitende des Rettungsdienstes in Schleswig-Holstein wieder online Corona-Impftermine vereinbaren. 148.000 Termine wurden diesmal angeboten und damit zehnmal mehr als zuletzt. Wie das Land beim Impfen grundsätzlich vorankommt und welche Baustellen es noch gibt, darüber hat NDR Schleswig-Holstein mit Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) gesprochen.

Am Montag öffnen alle 28 Impfzentren in Schleswig Holstein. Sind die dann gleich voll?

Heiner Garg: Sie werden nicht gleich ganz voll sein. Ich würde mir das wünschen, weil das ein Zeichen dafür wäre, dass wir ausreichend Impfstoff hätten. Das ist nach wie vor nicht der Fall. Wir müssen im ersten Quartal - also bis Ende März - damit leben, dass es zu wenig Impfstoff für zu viele Menschen, die eine Zugangsberechtigung haben, gibt.

Wie viele Impfdosen kommen den jetzt?

Garg: Wir haben definitiv sicher die Impfdosen von AstraZeneca, für die seit heute 148.000 Termine vereinbart werden können - Erst- und Zweittermine. Das ist sicher bis Ende März. Wir haben sehr zuverlässige Lieferzusagen von Biontech insgesamt für das erste Quartal. Nachdem wir die Impfung abgeschlossen haben in den Alten- und Pflegeheimen, kann es auch in den Impfzentren wieder weitergehen.

Nun sind bisher in Schleswig Holstein in fast drei Monaten etwa 200.000 Impfdosen verimpft worden. Das Ziel sind 500.000 pro Monat. Wann werden wir da liegen?

Garg: Wenn wir genug Impfstoff haben. Ich hoffe, dass wir im zweiten Quartal - also zwischen April und Juni - deutlich höhere Mengen an Impfstoff bekommen. Alles, was wir an Lieferankündigungen und Prognosen des Bundes bekommen, deutet wirklich darauf hin, dass wir von den drei zugelassenen Impfstoffen, die es bisher gibt - Biontech, AstraZeneca und Moderna - in deutlich größerem Umfang Impfstoffe geliefert bekommen. Und dann wird auch in den Impfzentren richtig viel zu tun sein. Und wir müssen auch schon überlegen, dass wir dann ins Regelsystem irgendwann übergehen. Das heißt, dass auch bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten geimpft werden kann. Ich hoffe, dass das schon im zweiten Quartal der Fall sein wird.

Der AstraZeneca-Impfstoff ist ja nicht so sehr beliebt, weil es Meldungen gab, die in die Richtung gehen, dass er nicht so sicher sein soll wie Biontech und Moderna. Wie ist das - wenn nun die Impfberechtigen ins Impfzentrum kommen und sehen, Sie können nur AstraZeneca bekommen, hätten aber gerne den anderen. Werden die nach Hause geschickt?

Garg: Niemand wird zur Impfung gezwungen. Wenn die einen Impfstoff nicht haben wollen, dann würde ich immer empfehlen, sich dann im Zweifel dafür keinen Termin zu holen. Ich will sehr deutlich sagen, AstraZeneca ist ein ausgezeichneter, wirkungsvoller Impfstoff. Die Wirksamkeit des Impfstoffes ist Zulassungsvoraussetzung. Dieser Impfstoff hätte überhaupt keine Zulassung bekommen, wenn er nicht wirken würde. Und deswegen ist im Moment für die unter 65 Jahre alten Menschen der AstraZeneca-Impfstoff und für die 80 Jahre alten und Älteren ist der Biontech-Impfstoff, beziehungsweise in geringem Umfang der Moderna-Impfstoff.

Es sind noch gerade 148.000 Termine freigeschaltet worden. Die waren diesmal nicht ganz so schnell weg - vielleicht wegen AstraZeneca. Was ist, wenn sie die jetzt nicht verimpft bekommen? Was passiert mit den Dosen?

Garg: Also wir haben noch nie 148.000 Termine in unser System einstellen können. Ich glaube, das Höchste der Gefühle waren mal um die 12.000. Die Tatsache, dass bis 14 Uhr bereits 24.000 dieser Termine gebucht waren, zeigt mir, dass die Impfbereitschaft der Schleswig-Holsteinerin und Schleswig-Holsteiner zum Glück nach wie vor ziemlich hoch ist.

Das Interview führte Gabi Lüße, Schleswig-Holstein Magazin.

