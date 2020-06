Stand: 09.06.2020 21:23 Uhr - Schleswig-Holstein Magazin

Corona: Vier Schulen im Kreis Schleswig-Flensburg dicht

Nach zwei Corona-Fällen im Kreis Schleswig-Flensburg hat der Kreis vier Schulen vorsorglich geschlossen. Der Grund dafür: Eine 31 Jahre alte Frau und eines ihrer drei Kinder sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. An drei der Schulen fällt der Unterricht allerdings erst mal nur für zwei Tage aus. Die dänische Schule in Satrup mit ihren 7 Lehrkräften, 31 Schülern sowie deren Familien hingegen steht für zwei Wochen unter Quarantäne. "Unsere Maßnahmen sind ein Beispiel für den Umfang der Ermittlung bestehender Infektionsketten", sagte Landrat Wolfgang Buschmann (parteilos).

Corona-Infektionskette wird noch ermittelt

Die Kinder der Frau sind in unterschiedlichen Pflegeeinrichtungen untergebracht, haben aber regelmäßigen Kontakt zur Mutter und waren alle zu unterschiedlichen Zeiten am Wochenende bei ihr, erklärte eine Pressesprecherin des Kreises. Man könne noch gar nicht sagen, wer wen angesteckt habe - das werde noch ermittelt.

Nachdem ein Sohn der Frau ebenfalls positiv getestet wurde, steht sein gesamtes Jugendheim unter Quarantäne. Alle Bewohner wurden ebenfalls getestet. Der Junge geht auf die Schule in Satrup, die daraufhin unter Quarantäne gestellt wurde.

Da der Grundschüler aber auch noch mit weiteren Kindern in seiner Jugendeinrichtung Kontakt hatte, sind drei weitere Schulen, auf die diese Kinder gehen, vorsorglich dicht - für 48 Stunden. Das betrifft die Auenwaldschule in Böklund, die Schule am Markt in Süderbrarup und die dänische Schule in Struxdorf.

Schulen: Entscheidungen wohl am Mittwoch

Ein weiteres Kind der Frau wurde negativ getestet, für das dritte Kind sowie für die weiteren Bewohner der Jugendheime stehen die Ergebnisse noch aus. Sie sollen am Mittwoch vorliegen. "Sobald wir das wissen, müssen wir dann entsprechend auch dort die Infektionskette weiterverfolgen und die entsprechenden Maßnahmen angehen. Es könnte auch sein, dass es in einem der Jugendheime weitere Infektionen gibt. Dann müssen wir betroffene Personen für 14 Tage unter Quarantäne stellen", erklärte Landrat Buschmann. Zudem soll am Mittwoch klar sein, wie es mit den vorübergehend geschlossenen Schulen weitergehen kann.

