Corona: Schleswig-Holstein verlängert Wirtschaftshilfen Stand: 04.12.2021 11:52 Uhr Wieder fürchten Unternehmen wegen der Corona-Pandemie um ihr Weihnachtsgeschäft. Das Wirtschaftsministerium in Schleswig-Holstein will unterstützen und verlängert seine Finanzhilfsprogramme bis Ende März 2022.

Darlehen und Beteiligungen im Wert von rund 215 Millionen Euro hat das Land Schleswig-Holstein bereits an knapp 1.500 Unternehmen vergeben. Aktuell stünden noch 60 Millionen Euro zur Verfügung, so Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP). "Wir haben uns angesichts der Lage dazu entschlossen, nun auch die Landesprogramme - die Wirtschaftshilfen des Landes - zu verlängern bis Ende März. Weil doch einige Unternehmen jetzt nochmal in eine Phase kommen, wo das Weihnachtsgeschäft wegbricht", erklärt Buchholz.

Hilfen verlängert bis Ende März 2022

Eigentlich sollten die Hilfen Ende des Jahres auslaufen, nun verlängerte das Land die Frist bis Ende März 2022. Wer nachweisen kann, dass sein Umsatz - im Vergleich zum Referenzzeitraum 2019 - um mehr als 30 Prozent zurückgegangen ist, kann die Hilfe über die Investitionsbank Schleswig-Holstein, die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft oder die eigene Hausbank beantragen. Seit Ausbruch der Pandemie erhielten Betriebe in Schleswig-Holstein bereits rund 1,85 Milliarden Euro an Bundeszuschüssen und mehr als 300 Millionen Euro an Landeshilfen.

