Corona-Regeln in SH: Das ist ab Montag erlaubt Stand: 23.06.2021 13:41 Uhr In Schleswig-Holstein sinken die Inzidenzwerte in der Corona-Pandemie immer weiter. Die Jamaika-Koalition hat sich deshalb auf weitere Lockerungen der Corona-Regeln ab Montag (28. Juni) verständigt.

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) verwies bei der Pressekonferenz im Kieler Landeshaus auf die sehr geringen Inzidenzwerte im Land. "Wir sind auf einem niedrigen Niveau", sagte der CDU-Politiker und fügte an: "Das liegt auch an der guten Impfquote: 55,4 Prozent der Menschen in Schleswig-Holstein ist einmal geimpft, 33,1 Prozent sind vollständig geimpft." So wird die aktualisierte Landesverordnung, die ab 28. Juni gilt, beispielsweise bei Veranstaltungen oder auch bei der Quadratmeter-Begrenzung in Handel, Freizeit- und Kultureinrichtungen bemerkbar sein. Auch Diskotheken können unter strengen Auflagen wieder öffnen. Wie die Maßnahmen genau geändert werden, lesen Sie hier.

Die Lockerungen ab 28. Juni im Überblick

Veranstaltungen mit Gruppenaktivität und ohne feste Sitzplätze (z.B. Feste und Empfänge) dürfen unter Auflagen wieder mit bis zu 250 Personen in geschlossenen Räumen und mit bis zu 500 Personen draußen stattfinden.

Veranstaltungen mit Marktcharakter (z.B. Flohmärkte, Messen) sind unter Auflagen drinnen wieder mit bis zu 1.250 Personen möglich, draußen mit bis zu 2.500. Die Testpflicht im Innenbereich entfällt.

Veranstaltungen mit Sitzungscharakter (z.B. Konzerte, Theater- und Kinovorstellungen) sind unter Auflagen ebenfalls mit bis zu 1.250 (Innenbereich) bzw. 2.500 Personen (draußen) möglich. Die Testpflicht im Innenbereich entfällt.

Die Maskenpflicht entfällt teilweise bei Veranstaltungen im Innenbereich mit Sitzungscharakter - also im Kino oder im Theater. In den Gängen oder auf dem Weg zum Platz muss die Maske getragen werden, am Platz kann sie abgenommen werden.

Die Maskenpflicht entfällt in Außenbereichen. Abstände, zum Beispiel auf Wochenmärkten und in Wartebereichen, sind weiterhin einzuhalten.

Die Testpflicht bleibt, beispielsweise beim Besuch einer Gaststätte im Innenbereich, im Krankenhaus, in Pflege- oder Reha-Einrichtungen oder bei Busreisen bestehen.

Beim Sport im Innenbereich muss erst ab 25 Teilnehmern ein Test vorgelegt werden.

Beim Besuch eines Beherbergungsbetriebes ist vor der Anreise ein Test erforderlich, zusätzlich nur noch einmalig nach 72 Stunden.

Die Durchführung von Wettbewerben und Sportfesten ist innerhalb geschlossener Räume mit maximal 1.250 Personen, außerhalb geschlossener Räume mit maximal 2.500 Personen zulässig.

Bei Gottesdiensten außerhalb geschlossener Räume wird die zulässige Teilnehmerzahl auf 2.500 erhöht, innerhalb geschlossener Räume auf 1.250.

Die Quadratmeterbeschränkungen für Verkaufsflächen sowie für Freizeit- und Kultureinrichtungen entfallen.

Unabhängig vom Modellprojekt können Diskotheken unter strengen Bedingungen wieder öffnen. Erforderlich sind u.a. ein Hygienekonzept, Kontaktdatenerhebung, Maskenpflicht, die Vorlage eines negativen Tests und die Beschränkung der Teilnehmerzahl auf 125 Personen.

Dieses Thema im Programm: Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.06.2021 | 17:00 Uhr