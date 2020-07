Stand: 30.07.2020 10:08 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Pressekonferenz zur Corona-Lage jetzt im Livestream

Die Zahl der Corona-Infizierten in Schleswig-Holstein steigt seit einigen Tagen wieder etwas stärker als zuletzt. Vor allem der Kreis Dithmarschen bereitet Grund zur Sorge. Eine wichtige Rolle bei diesen Neu-Infektionen spielen Reiserückkehrer. Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP), KVSH-Vorstand Ralph Ennenbach, Alexandra Barth vom Gesundheitsamt Neumünster und Dithmarschens Landrat Stefan Mohrdieck (parteilos) informieren zur Stunde unter anderem über die Ausweitung der Testmöglichkeiten bei Reiserückkehrern und weitere Maßnahmen. NDR.de überträgt die Pressekonferenz im Livestream.

Erleichterung in Dithmarschen

In Dithmarschen war die Erleichterung groß: Der Kreis wird zunächst nicht zum Corona-Risikogebiet erklärt. Dafür hätte es 67 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen geben müssen - Stand heute fließen 46 Infektionen in die Statistik ein, davon 44 innerhalb einer Woche. Trotzdem hat der Dithmarscher Landrat Maßnahmen angekündigt, um die Zahl der Infektionen so gering wie möglich zu halten. Genaueres Angaben dazu werden in der Landespressekonferenz erwartet.

Corona in Dithmarschen: Vorerst kein Risikogebiet NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 30.07.2020 09:00 Uhr Autor/in: Jörn Schaar Dithmarschen wird vorerst nicht zum Risikogebiet erklärt. Die Zahl der Neuinfektionen liegen noch unter der Grenze. Nun will der Kreis weitere Maßnahmen beschließen.







22 neue Corona-Fälle in SH

In Schleswig-Holstein hat sich die Zahl der offiziell erfassten Corona Infektionen innerhalb eines Tages unterdessen um 22 Fälle auf 3.401 erhöht. Laut Landesregierung liegt die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus Gestorbenen weiter bei 156. Rund 3.100 der seit Beginn der Pandemie nachweislich Infizierten gelten inzwischen als gesund. In Krankenhäusern werden im Moment 17 Corona Patienten behandelt.

