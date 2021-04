Modellregion Schlei erlebt Touristen-Ansturm Stand: 22.04.2021 17:53 Uhr Weil es nur wenige touristische Modellregionen gibt, kommen die Gäste in Scharen an die Schlei. Schon nach wenigen Tagen hat die Ostseefjord Schlei GmbH heute ihre Prognosen verdoppelt.

Ab Mai ist Hochsaison, stellt Ostseefjord Schlei-Geschäftsführer Max Triphaus fest. Mit knapp 19.000 Gästen gleichzeitig sei dann fast alles ausgebucht. Schon an diesem Wochenende sind die Campingplätze durch die hohe Nachfrage von Wohnmobilisten zwischen Schleswig, Kappeln und Damp voll. In den vergangenen Tagen habe die Nachfrage noch einmal angezogen, auch durch den verschobenen Start des touristischen Modellprojektes an der Lübecker Bucht. Die Vorsicht dort führe nun zur weiteren Konzentration an der Schlei: "Was wir jetzt natürlich auch vermehrt bekommen sind Aussagen von potentiellen Gästen: 'Ich wollte eigentlich in der Lübecker Bucht Urlaub machen. Da geht es jetzt noch nicht. Also frag ich jetzt nochmal bei euch nach.'", berichtet Triphaus.

"Kein wildes Camping"

AUDIO: Schleiregion erlebt Touristenboom (1 Min) Schleiregion erlebt Touristenboom (1 Min)

An der Schlei beteiligen sich laut Triphaus nach anfänglichem Zögern inzwischen fast alle Anbieter an dem Projekt: 620 Ferienhäuser und -wohnungen, 22 Hotels, 30 Campingplätze, 32 Agenturen und 4 Häfen. Triphaus appellierte an Wohnmobilbesitzer, nur mit einer Buchung für einen Stellplatz in die Region zu kommen. "Wir wollen kein wildes Camping", so Triphaus. Das Ordnungsamt werde zum Beispiel Parkplätze kontrollieren.

Drei positive Fälle zum Start

In den zum Teil neu errichteten Schnelltestcentern gab es gestern zum Start drei positive Fälle - bei 1.500 Getesteten. Die Betroffenen müssen jetzt einen PCR-Test machen. Allen Anbietern in der Region sei klar, dass ganz Deutschland auf die Modellregion schaue, sagte der Geschäftsführer. Die Inzidenz für die beteiligten Gemeinden soll künftig speziell ermittelt werden. Zuletzt hatte die Region im Bundesvergleich mit die niedrigsten Werte. Sollte die Inzidenz aber über 100 steigen, wird das Projekt laut Triphaus sofort beendet.

Die Landesregierung hatte vier Regionen ausgewählt, die vom 19. April an ihren Tourismus wieder hochfahren durften. Allerdings startete bislang nur die Schleiregion in den Kreisen Rendsburg-Eckernförde und Schleswig-Flensburg zusammen mit der Stadt Eckernförde. Die Lübecker Bucht, Büsum (Kreis Dithmarschen) sowie Nordfriesland wollen erst später nachziehen.

