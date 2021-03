Corona: MPK berät erneut - Günther hat Gesprächsbedarf Stand: 24.03.2021 11:14 Uhr Eigentlich wollte der Schleswig-Holsteinische Landtag ab 10 Uhr über die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz vom Montag beraten. Kurz zuvor wurde bekannt, dass es um 11 Uhr erneut eine Sitzung dieser Runde geben soll.

In der soll es unter anderem darum gehen, wie die Regelungen rund um Ostern konkret geregelt werden, erklärte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) kurz vor dem geplanten Beginn der Sitzung. Der Ältestenrat des Landtags beschloss deshalb, den Bericht der Landesregierung und die Aussprache darüber zu verschieben. Außerdem verschob sich der Start der Landtagssitzung um eine halbe Stunde.

Offene Fragen zur geplanten Oster-Ruhe

Videos 1 Min Günther: Umsetzungsschwierigkeiten bei Oster-Regelung Da die Oster-Beschlüsse der Ministerpräsidenten laut Günther auf Umsetzungsschwierigkeiten stoßen, hatte er sich für eine erneute Einberufung der Runde eingesetzt. 1 Min

Die Ministerpräsidenten hatten mit der Kanzlerin beschlossen, den 1. April (Gründonnerstag) zu einem "Ruhetag" zu erklären, an dem auch die Supermärkte geschlossen sind. Am 3. April (Karsamstag) sollten ausschließlich Supermärkte öffnen dürfen. "Wir haben auch Gesprächsbedarf gegenüber dem Bund signalisiert in den letzten Stunden", sagte Daniel Günther. "Insbesondere das, was zum Thema Ostern verabredet worden ist, stößt auf erhebliche Umsetzungsschwierigkeiten, die bis heute nicht geklärt werden konnten." Daher müsse jetzt eine Lösung gefunden werden, "die dem Ziel in irgendeiner Weise gerecht wird, Infektionen zu verhindern." CDU-Bundesvorsitzender und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet ging noch deutlich weiter. In seiner Landtagsrede in Düsseldorf sagte er: "Ich denke, dass wir dort sehr kritisch über das reden, was da vor zwei Tagen passiert ist. Das ist jedenfalls meine Erwartung."

