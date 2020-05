Stand: 11.05.2020 11:58 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Lübeck: Brunnen bleiben trocken, keine Wasserspiele

In Lübeck gibt es vorerst keine Wasserspiele, auch die Brunnen bleiben ausgeschaltet. Wie die Stadt mitteilte, seien sie erfahrungsgemäß Anziehungspunkte, an denen sich viele Menschen auf engem Raum versammeln. Das gelte besonders bei schönem Wetter. Die aktuellen Kontaktbeschränkungen mit Mindestabstand seien damit nicht in Einklang zu bringen, das Infektionsrisiko sei zu groß. Nach Angaben der Stadt fließt in den Wasserspielen auf dem Klingenberg, in der Breiten Straße, der Obertrave sowie in Travemünde auf der Strand- und Priwallpromenade kein Wasser. Auch die Brunnen auf dem Koberg, auf dem Kirchplatz Kücknitz, am Brink sowie der Goldene Sod in der Mengstraße bleiben auf unbestimmte Zeit trocken.

Wasserpumpen auf Spielplätzen bleiben aus

Doch nicht nur die Brunnen und die Wasserspiele bleiben aus. Normalerweise werden in diesen Tagen auch die Wasserpumpen auf den Lübecker Spielplätzen in Betrieb genommen. Doch das Matschen mit Sand und Wasser fällt auf folgenden Spielplätzen erst einmal aus:





Kaisertor

Drägerpark

Großer Bauhof

Hundestraße / Glockengießerstraße

Dürerstraße

Sievers Torweg

Berta-von-Suttner-Platz

An der Mauer

Kanalstraße

Hanseplatz

Peenestieg

Westhoffplatz

Nebenhofstraße

Grünstrand / Liegewiese Travemünde.

Wasser marsch "sobald die Situation es ermöglicht"

Außerdem bleiben die Pumpen an sieben Kindertagesstätten und zwei Schulen aus. Die Hansestadt Lübeck will die genannten Anlagen nach eigenen Angaben in Betrieb nehmen, "sobald es die Situation ermöglicht und die Hygiene- und Schutzbestimmungen sowie Kontaktbeschränkungen aufgehoben werden". Insgesamt sind 31 Anlagen betroffen.

