Corona-Lockerungen: Jugendherbergen freuen sich auf Schulklassen Stand: 01.06.2021 05:00 Uhr Gute Nachricht für die Jugendherbergen in Schleswig-Holstein. Ihr Kerngeschäft - nämlich die Klassenfahrten und Gruppenangebote - sind nach den neuesten Corona-Lockerungen vom 31. Mai wieder möglich.

Bislang durften sich nur zwei Haushalte ein Zimmer oder einen Tisch im Speiseraum teilen. Klassenfahrten waren so unmöglich. Den Jugendherbergen drohten weiter beträchtliche Einnahme-Verluste, wie das deutsche Jugendherbergswerk (DJH) vor zwei Wochen mitgeteilt hatte. Doch seit gestern gelten in Schleswig-Holstein weitere Corona-Lockerungen. In den Jugendherbergen im Land ist nun eine Belegung von Schülerinnen und Schülern in Vier- bis Sechs-Bett-Zimmern wieder erlaubt. Auch im Speisesaal dürfen nun wieder bis zu zehn Personen an einem Tisch sitzen.

Erste Schulklassen angekommen

Die ersten Schulklassen sind bereits in zwei Jugendherbergen im Norden angekommen. Herbergsvater Ole Brief von der Jugendherberge Borgwedel an der Schlei (Kreis Schleswig-Flensburg) freut sich über die Lockerungen - und die erste Gruppe. Eine 4. Klasse aus Rendsburg "tobt" seit Montag über das Außengelände und durch die Herberge. Zwei Schulklassen aus Lübeck haben bereits ihre Zimmer in der Jugendherberge auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) bezogen. Michael Spiegel von der Jugendherberge Büsum (Kreis Dithmarschen) hat viele Buchungen von Schulklassen im September und rechnet damit, dass alle Klassen kommen. Seine modernisierte Unterkunft war nach monatelanger Corona-Pause am Pfingst-Wochenende erstmals komplett ausgebucht gewesen.

Hoffen auf eine gute Klassenfahrt-Saison im Herbst

Ein Sprecher des deutschen Jugendherbergswerk (DJH) sagte, nach den Lockerungen hoffe er auf eine gute Klassenfahrt-Saison im Herbst. Bislang sind 150.000 Übernachtungen gebucht, immerhin gut 75 Prozent im Vergleich zu früheren corona-freien Jahren.

Einhaltung strenger Vorgaben

Allerdings müssen Gäste bei der Anreise einiges beachten - unter anderem negative Tests vorweisen (max. 48 Stunden alt beim Antigen-Schnelltest/PCR). Alle 72 Stunden müssen weitere Nachweise vorgelegt werden. Vollständig Geimpfte (grundsätzlich zwei Impfungen und mindestens 14 Tage Abstand zur zweiten Impfung) und Genesene müssen keinen negativen Test vorlegen. Die Regeln im Detail finden Sie auf der Webseite der Landesregierung.

