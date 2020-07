Stand: 23.07.2020 13:27 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Corona: Kiel will Gaststätten stärker kontrollieren

Die Landeshauptstadt Kiel will künftig Gastronomiebetriebe stärker unangekündigt kontrollieren. Es gehe um korrekt gesammelte Kontakdaten und um die Hygienekonzepte allgemein, sagte Kiels Gesundheitsdezernent Gerwin Stöcken am Donnerstag. Diesbezüglich werde es ein Gespräch mit dem Ordnungsamt und der Polizei geben. Am Dienstag waren in einem Grill-Imbiss am Hauptbahnhof sechs Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Mehr als 400 registrierte Gäste wurden nun von Mitarbeitern des Gesundheitsamtes kontaktiert. "Bisher sind keine neuen Fälle hinzugekommen, aber einige Untersuchungen stehen noch aus", sagte Stöcken mit Blick auf die weiteren 15 Imbiss-Mitarbeiter, die auf das Coronavirus getestet worden sind. Einige Gäste seien gebeten worden, einen Arzt aufzusuchen, so Stöcken, zwei müssten in Quarantäne.

Sechs Corona-Fälle bei Döner-Imbiss in Kiel NDR Info - 22.07.2020 16:00 Uhr Am Kieler Hauptbahnhof sind sechs Mitarbeiter eines Döner-Imbisses positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Betrieb wurde geschlossen. Reporter Sebastian Duden berichtet.







4,5 bei 10 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Stöcken: Gäste sollten nach der Liste fragen

Häufig liege in den Lokalen keine Listen aus, sagte Gerwin Stöcken. "Das darf aber nicht dazu führen, dass man sich heimlich freut." Die Gäste sollten dann so viel Verantwortungsbewusstsein zeigen, nach einer Möglichkeit fragen, Kontaktdaten abzugeben und damit auch selbst den Kontrolldruck erhöhen. Der Dezernent kritisierte außerdem nicht leserliche Einträge oder ausgedachte Namen wie "Micky Maus". Dies habe in dem Imbiss-Fall etwa fünf Prozent der Gäste betroffen.

Die Landeshauptstadt hatte eine Telefon-Hotline eingerichtet. Laut Stöcken haben sich 66 Bürger gemeldet. Einige hätten gesagt, sie seien im "Sultans" gewesen, hätten sich aber in keine Liste eingetragen. Der Appell von Stöcken: Nicht nur die Wirte, auch die Gäste sollten aufmerksam sein und bleiben. "Das ist jetzt hier kein Spielkram."

In Kiel gibt es zurzeit nach Angaben der Stadt 15 gemeldete Corona-Fälle. Ein Kieler müsse im Krankenhaus beatmet werden. Landesweit sind innerhalb eines Tages 14 neue Infektionen hinzugekommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.07.2020 | 14:00 Uhr