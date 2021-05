Die Impfkampagne insgesamt geht damit vermutlich nicht schneller oder langsamer voran. Im Durchschnitt müssten also alle, die in Schleswig-Holstein in einem Impfzentrum geimpft werden, genauso schnell dran kommen wie mit dem alten System. Wie schnell man einen persönlichen Impftermin hat, ist weiter Glückssache – die besten Plätze werden weiterhin verlost. Allerdings geschieht das nach den bisher vorhandenen Informationen nur einmal. Und: Impfwillige müssen nur einmal ihre Daten eingeben und erhalten dann irgendwann einen Termin. Wer eine Impfung will, spart also Zeit und Nerven beim Vergabeverfahren an sich. Außerdem betrifft das neue Verfahren nur die Impfzentren - bei den niedergelassenen Ärzten läuft es weiter wie bisher.

Bisher ist nur die Idee bekannt: Impfwillige sollen sich für ein Impfzentrum registrieren können, auch wenn gerade keine Termine verfügbar sind. Wenn sich das ändert, erhalten sie automatisch einen freien Termin zugewiesen. Sich einen Termin und - je nach Verfügbarkeit - selbst ein Impfzentrum auszusuchen, ist dann nicht mehr möglich. Das neue Verfahren soll Anfang Juni an den Start gehen.

Bei den letzten größeren Terminfreischaltungen stand das System zeitweise still, Menschen berichteten von Abstürzen im Buchungsprozess, zuvor gab es einen zu frühen Start einer Vergabe. Außerdem waren falsche Angaben darüber zu sehen, ob noch Termine verfügbar sind und anfangs auch lückenhafte Informationen darüber, wie die besten Warteplätze vergeben werden. Darüber hinaus war es möglich, mit spezieller Software gezielt stornierte Termine automatisiert zu buchen – schneller als ein Mensch klicken kann. Für Frust sorgte neben der allgemeinen Impfstoffknappheit auch das Konzept des Systems: Es war möglich mit sehr einfachen technischen Mitteln (mehrere Geräte, verschiedene Browser) mehrere Losnummern zu erhalten, was am Ende laut Ministerium auch zu Überlastungen des Systems geführt hat und so die Ursache für manche technische Probleme gewesen sein soll. Und: Wer bei der Terminvergabe nicht erfolgreich war, musste sich immer wieder an der Wartenummernlotterie beteiligen.

Nein. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums im Sozialausschuss des Landtages ist es "technisch nicht möglich", die benutzte Software des Dienstleisters Eventim komplett barrierefrei zu gestalten, also so umzubauen, dass sie für Sehbehinderte problemlos nutzbar ist. Das würde bedeuten, ein neues System aufzusetzen, erklärte eine Referentin. Man habe allerdings ein paar Farben geändert und Kontraste erhöht, um die Nutzbarkeit zu erhöhen. Wer das System nicht nutzen kann, könne die Hotline anrufen. Grundsätzlich ist es aber offenbar möglich, barrierefreie Terminbuchungssysteme zu gestalten: Mindestens eine andere aktuell in Deutschland verwendete Software wurde vom örtlichen Behindertenbeauftragten auf Barrierefreiheit getestet. Das Ergebnis: Es gab keine Beanstandungen.

Es gibt drei Möglichkeiten: Erstens kann man auf den Start des neuen Vergabesystems für Impfzentrumstermine warten. Das soll Anfang Juni der Fall sein. Zweitens lohnt es sich im Auge zu behalten, was beim eigenen Hausarzt passiert. Denn viele Praxen impfen mit. Die sind zwar meistens noch bei Priogruppe 1 und 2. Doch das ist nicht überall so - und vor allem sind sie damit irgendwann auch fertig. Denn: Der meiste Impfstoff geht derzeit an die Ärzte in den Praxen. Darunter ist auch der von AstraZeneca (Produktname: Vaxzevria) und bald auch der von Johnson & Johnson (Produktname Janssen). Beide dürfen ohne Priorisierung verimpft werden. Drittens kann man versuchen, auf www.impfen-sh.de einen der wenigen Termine im Impfzentrum zu bekommen, die zurückgegeben werden. Dazu hat das Gesundheitsministerium nun noch einmal das Vergabesystem geändert - zum alten Modus. Zurückgegebene Termine sind jederzeit buchbar, so es denn welche gibt. Es ist jetzt allerdings nicht mehr möglich stundenlang zu gucken - ein Buchungsversuch darf maximal 30 Minuten dauern - wer länger braucht, wird vom System ausgeloggt und wieder hinten in die Warteschlang sortiert. Hintergrund: Wer krank wird, in Quarantäne muss oder doch vorher beim Hausarzt eine Impfung bekommt, muss seinen Termin beim Impfzentrum stornieren.

Seit dem 6. April erhalten 1.500 niedergelassene Ärzte in Schleswig-Holstein Corona-Impfstoff. Die Ärzte sprechen infrage kommende Patienten erst mal selbst an - sie sollen sie nach der Prioritätsliste impfen. Das gilt grundsätzlich auch für den Impfstoff von AstraZeneca. Die Priorisierung für diesen Impfstoff wurde jedoch am 6. Mai aufgehoben. Die Ständige Impfkommission empfiehlt ihn zwar weiterhin für Menschen, die älter als 60 Jahre sind. Wenn die behandelnden Ärzte es aber für vertretbar halten, die Patienten über die Risiken aufgeklärt wurden und diese akzeptieren, dürfen auch Jüngere mit dem Impfstoff von AstraZeneca geimpft werden. Seit dem 10. Mai dürfen die Hausärzte auch die Angehörigen der Prioritätsgruppe 3 mit Biontech impfen.

Aktuell spritzen die Hausärzte den Impfstoff von Biontech (Produktname: Comirnaty) und AstraZeneca (Vaxzevria). Das Produkt von Johnson & Johnson (Janssen) soll bald dazu kommen.

Das lässt sich nicht so einfach für jeden Fall sagen: Denn die niedergelassenen Ärzte arbeiten nach der Prioritätenliste - und sind vielerorts noch damit beschäftigt, bisher ungeimpfte Patienten aus den Prioritätsgruppe 1 und 2 zu impfen - alles oft innerhalb der normalen Sprechstundenzeit. Wie viele Patienten das sind, hängt davon ab, welche Altersstruktur die Patienten der jeweiligen Praxis haben, ob besonders viele hoch priorisierte Erkrankte behandelt werden - und wo die Praxis liegt. Ist das nächste Impfzentrum schwer zu erreichen, sind manchmal noch mehr Ungeimpfte unter den Patienten. Die meisten Praxen kontaktieren die Patienten, wenn sie an der Reihe sein könnten.

Ab dem 7. Juni erhalten Betriebsärzte auch außerhalb von Modellversuchen Impfstoff – und sind ganz offiziell Teil der Impfkampagne, wenn sie denn wollen. Bestellen mussten Betriebsärzte den Impfstoff bis zum 21. Mai bei den Apotheken. In der ersten Woche erhält jeder Betriebsarzt höchstens 804 Dosen des Impfstoffs von Biontech/Pfizer, schreibt der Arbeitgeberverband in seiner Handreichung. Betriebsärzte dürfen dann ohne Berücksichtigung der Priorisierung impfen – wie die niedergelassenen Ärzte auch.

Bisher dürfen nur Ärzte Patienten impfen, die auch über das gesetzliche Krankenversicherungssystem abrechnen. Wer nur Privatpatienten versorgt, hat bisher keinen Impfstoff erhalten. Das ändert sich am 7. Juni. Da die Privatärzte erst mit dem Ende der Priorisierung Teil der Impfkampagne werden, müssen sie diese von Anfang an nicht beachten.

Das hängt von vielen Faktoren ab: Der eigenen Prioritätsgruppe, der Patientenstruktur der jeweiligen Praxis - und vom Glück bei der Terminvergabe für die Impfzentren. Am besten ist es vermutlich für die Meisten, beide Wege zu probieren. Wichtig zu wissen: Wer versucht, eine Erst-Impfung mit Biontech zu bekommen, hat in der zweiten Mai-Hälfte laut Kassenärztlicher Vereinigung bei den Arztpraxen fast keine Chance. Alle Lieferungen des mRNA-Impfstoffs werden dann für die anstehenden Zweitimpfungen benötigt, schreibt die KVSH in ihrem Impf-Update.