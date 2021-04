Corona-Impfung in SH: Wann es die nächsten Termine gibt

Am Donnerstag (29. April) um 17 Uhr ist es das nächste Mal möglich, über das Portal www.impfen-sh.de Termine in den Impfzentren zu buchen. Das hat das Gesundheitsministerium angekündigt. Insgesamt stehen dann 22.000 Termine für die Zeit vom 3. bis zum 9. Mai zur Verfügung, geimpft werden dort die mRNA-Impfstoffe von Biontech und Moderna. Buchen darf sie, wer zu den Prioritätengruppen 1 und 2 gehört. Das sind Menschen ab 70, mit Vorerkrankungen, mit Berufen mit hohem Ansteckungsrisiko oder Kontaktpersonen von Schwangeren und Pflegebedürftigen. Das Land weist daraufhin, dass in der gleichen Zeit 105.000 Dosen der Impfstoffe von AstraZeneca und Biontech in die Hausarztpraxen gehen, auch die AstraZeneca-Leihgabe aus Dänemark im Umfang von 55.000 Dosen geht in die Praxen. Der Impfstoff von AstraZeneca darf auch dann schon allen über 60-Jährigen angeboten werden. Die Arztpraxen kontaktieren in der Regel die Patienten selbst, die für eine Impfung infrage kommen. Am 6. Mai um 17 Uhr werden dann weitere Termine für die Impfzentren vergeben. Die können dann von Angehörige der Prioritätsgruppen 1, 2 und 3 gebucht werden. Zur Gruppe 3 zählen laut der Impfverordnung der Bundesregierung unter anderem Menschen ab einem Alter von 60 Jahren, mit bestimmten medizinischen Problemen und Beschäftigte aus vielen Berufsgruppen mit einem erhöhten Infektionsrisiko.

Ab dem 10. Mai 2021 dürfen laut Landesregierung in Schleswig-Holstein alle Angehörige der Prioritätsgruppe 3 mit allen Impfstoffen geimpft werden - bei den Hausärzten und in den Impfzentren. Die Termine in den Impfzentren werden ab 6. Mai um 17 Uhr auf dem Portal www.impfen-sh.de vergeben. Zu der vollständigen Gruppe 3 zählen laut der Impfverordnung der Bundesregierung neben Menschen ab einem Alter von 60 Jahren auch Personen mit bestimmten medizinischen Problemen wie Asthma, Rheuma, Krebs, Diabetes, Adipositas und verschiedenen Herzerkrankungen. Außerdem gehören Beschäftigte aus vielen Berufsgruppen dazu, die ein erhöhtes Infektionsrisiko haben - unter anderem: Polizei, Feuerwehr und Bundeswehr, Lehrkräfte an weiterführenden Schulen, Mitarbeiter im Lebensmitteleinzelhandel. Die Landesregierung weißt daraufhin, dass auch bei der Prioritätengruppe 3 in der Regeln die Praxen ihre Patienten kontaktieren, wenn sie für eine Impfung infrage kommen. Diese dürfen seit dem 26.4. auch Menschen ab 60 für eine Impfung mit AstraZeneca ansprechen, wenn es keine Interessenten aus Prioritätengruppen unter den Patienten der Praxis gibt.

Schleswig-Holsteins Hausärzte dürfen seit dem 26.4. Menschen zwischen 60 und 69 Jahren mit dem Präparat von Astrazeneca impfen (Stand 26.4.). Es dürfen dort jedoch keine Menschen über 70 Jahren oder mit schweren Vorerkrankungen (Priorität 2) dringlicher eine Corona-Schutzimpfung benötigen, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Praxen mit sinkender Nachfrage von Menschen aus beiden ersten Prioritätengruppen soll ein fließender Übergang auf jüngere Gruppen ermöglicht werden. Patienten sollen sich nicht aktiv um Termine bemühen, sondern allenfalls für eine Impfung registrieren, um eine Überlastung durch viele Anrufe bei den Ärzten und dem medizinischen Personal zu vermeiden. Ab dem 10. Mai können sie wie alle anderen Angehörigen der Prioritätsgruppe 3 auch die anderen zugelassenen Impfstoffe erhalten - bei den niedergelassenen Ärzten und in den Impfzentren. Am 6. Mai um 17 Uhr beginnt die Vergabe dieser Termine in den Impfzentren über das Portal www.impfen-sh.de .

Aktuell ja. Grundsätzlich bleibt das auch erstmal so. Allerdings hat Ministerpräsident Daniel Günther angekündigt, dass ab dem 10. Mai vollständige Geimpfte auch da ohne aktuellen Corona-Test Zugang erhalten, wo der für alle anderen Bedingung ist - etwa beim Friseur.

Derzeit haben nach den aktuellen Zahlen aus dem Impfdashboard der Bundesregierung 216.526 Menschen einen vollständigen Impfschutz - 7,5 Prozent der Bevölkerung haben also sowohl Erst- als auch Zweitimpfung erhalten (Stand 27.4., siehe auch die Tabelle unten). Weitere 15,9 Prozent (468.418 Menschen) hatten schon ihren ersten Impftermin, müssen aber noch zu einem zweiten - insgesamt haben also 23,4 Prozent (678.691 Menschen) der Bevölkerung eine Erstimpfung erhalten. Geimpft werden in Impfzentren und Arztpraxen derzeit ausschließlich Menschen, die zur Prioritätsgruppe 1 (vor allem über 80-Jährige sowie pflegerisches und medizinisches Personal) und Prioritätsgruppe 2 (über 70-Jährige, Personen mit Vorerkrankungen mit hohem Risiko, Personen mit einem Beruf mit hohem Ansteckungsrisiko und Kontaktpersonen von Schwangeren und Pflegebedürftigen) gehören.

Seit dem 6. April erhalten 1.500 niedergelassene Ärzte in Schleswig-Holstein Corona-Impfstoff. Einfach so einen Impftermin machen können Patienten dann allerdings noch nicht. Die Ärzte sprechen infrage kommende Patienten erst mal selbst an - sie sollen sie nach der Prioritätsliste impfen. Seit dem 26. April können Menschen ab einem Alter von 60 Jahre bei ihrem Hausarzt den Impfstoff von AstraZeneca erhalten, wenn in der Praxis keine Angehörigen der Gruppe 2 (vor allem Menschen, die 70 Jahre und älter sind) mehr geimpft werden wollen. Ab 10. Mai dürfen die Hausärzte auch die Angehörige der Prioritätsgruppe 3 mit Biontech impfen.

Aktuell spritzen die Hausärzte den Impfstoff von Biontech und AstraZeneca. Später sollen auch das Produkte von Johnson & Johnson dazu kommen.

Sie sollen erstmal weiter betrieben werden. Bis Ende September hat der Bund die Finanzierung zugesichert, bis Ende Juli sind bisher Termine in den Impfzentren vereinbart worden. Das Gesundheitsministerium will allerdings "schnellstmöglich" erreichen, dass nur Arztpraxen und Betriebsärzte impfen. Es hängt also vermutlich davon ab, wie viele Menschen bis dahin ihre Impfung erhalten haben und wie viele tatsächlich in den Praxen geimpft werden können, wenn viel Impfstoff da ist.

AstraZeneca ist einer der beiden Impfstoff-Hersteller, deren Produkte bisher in größeren Mengen in Schleswig-Holstein ankommen - neben Biontech. Trotz mehrerer Kürzungen stellt er etwa ein Viertel aller bisher gelieferten Impfstoff-Dosen. Und AstraZenecas Impfstoff bleibt ein wichtiger Baustein in der Kampagne: Werden die Lieferungen weiter nach der Bevölkerungsgröße verteilt, erhält Schleswig-Holstein in der Zeit von April bis Ende Juni zwischen 434.000 und 539.000 Dosen des Impfstoffs von AstraZeneca. Weitere 55.000 Dosen sollen kurzfristig leihweise aus Dänemark kommen. Das Nachbarland hatte die Verwendung des Impfstoffs im April ganz gestoppt.

Seit dem 19. April wird bei allen Erstimpfungen für alle Altersklassen in den Impfzentren mRNA-Impfstoffe (Moderna, Biontech) verabreicht - auch wenn die Termine als AstraZeneca-Impfung gebucht wurden. Wer statt eines AstraZeneca-Termins einen mRNA-Impfstoff erhält, muss früher wieder zur Zweitimpfung erscheinen. Die neuen Termine für diese Zweitimpfung erhalten die Betroffenen per E-Mail. Menschen, die jünger als 60 Jahre sind und schon eine Erstimpfung von AstraZeneca erhalten haben, sollen eine mRNA-Impfstoff als Zweitimpfung erhalten, zwölf Woche nach dem ersten Termin.

Mitte April sollte Deutschland seine erste, noch sehr überschaubare Lieferung des Impfstoffs von Johnson & Johnson erhalten. Die EU-Kommission bestätigte auch, dass die Auslieferung bekommen hat. Doch am Dienstag stoppte das Unternehmen die Markt-Einführung in der EU vorerst - weil es in den USA in sehr seltenen Fällen Blutgerinseln im Gehirn gekommen war. Das Unternehmen prüfe die Fälle mit den europäischen Gesundheitsbehörden. Laut der Lieferprognose des Bundesgesundheitsministeriums sollten im April 7.200 Dosen an die Bundesländer ausgeliefert. Laut Ministerium war daran gedacht worden, diese " zur Impfung in Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünften" einzusetzen. Der Impfstoff wurde am 11. März von der EU zugelassen. Das Besondere: Er muss nur einmal verimpft werden für seinen vollen Schutz.

An Schleswig-Holstein sind nach Angaben des Bundes bisher mehr als 1.029.132 Impfdosen geliefert (Stand 26.4., Daten werden wöchentlich aktualisiert) worden: Sowohl an das Land, das Impfzentren, die mobilen Teams und in die Krankenhäuser als auch an die Hausärzte. Laut Impfmonitoring des RKI sind bisher 895.217 Dosen verimpft worden (Stand 27.4.) - also etwa 88 Prozent. Schleswig-Holsteins Landesregierung hatte zu Beginn der Impfkampagne entschieden, je nach Hersteller, unterschiedliche Mengen zurückzulegen - und um bei Abweichungen von den Lieferplänen nicht sofort Termine absagen zu müssen. Bei Moderna waren das 50 Prozent, bei Biontech und AstraZeneca 20 Prozent. Diese Strategie hat sich mittlerweile geändert. Nun will das Land nur noch so viele Impfdosen zurücklegen, um "Lieferausfälle für wenige Tage" ausgleichen zu können. Ein großer Teil der bisher zurückgehaltenen Dosen soll im Laufe des Aprils mit verimpft werden. Das soll das Impftempo erhöhen.

Sollten die Hersteller ihre Zusagen einhalten, wird die Impfstoff-Versorgung im Laufe des zweiten Quartals (bis Ende Juni) deutlich besser. Nach einer aktuellen Prognose (Stand 12.4.) erwartet die Bundesregierung im April etwa 13 Millionen Impfdosen, etwa so viel wie in den ersten drei Monaten der Impfkampagne - Schleswig-Holsteins rechnerischer Anteil daran: Etwa 470.000 Dosen. Im zweiten Quartal wird mit Lieferungen von mindestens 69,1 Millionen Dosen der bisher zugelassenen Impfstoffe gerechnet. Für Schleswig-Holstein bedeutet das nach dem bisher üblichen Schlüssel etwa 2,4 Millionen Dosen. Im dritten Quartal gibt es demnach vier Millionen Dosen - das würde für weitere 2,3 Millionen Menschen reichen.

Nach Angaben der einzelnen Beteiligten deutlich mehr als eine Million Dosen pro Monat. Laut Land können die Impfzentren 500.000 Impfungen und mehr pro Monat, doppelt so viele wie bisher im April geplant sind. Die niedergelassenen Ärzte laut Hausärzteverband nach "konservativer Schätzung" 400.000 Impfungen durchführen - deutlich mehr sei auch möglich. Wenn die oberen Prioritätengruppen geimpft sind, können auch die Betriebsärzte einsteigen. Die Apothekerkammer ist sich sicher, dass ihre Mitglieder zusammen mit dem Großhandel die Logistik hinbekommen, auch wenn viele Menschen gleichzeitig geimpft werden. Wenn die niedergelassenen Ärzte überlastet seien, könnten die ausgebildeten Apotheker in den 626 Apotheken nach einem Schnellkurs auch selbst impfen - wie es modellhaft auch zur Grippeimpfung schon geschehen ist, sagte ein Sprecher der Kammer. Wann wie viel über welchen Weg geimpft wird, das ist noch nicht ganz klar. Das hängt auch von Vorgaben und Absprachen auf der Bundesebene ab.

So lange nach Prioritätsgruppen geimpft wird, sind Nachweise nötig. Für das Alter reicht der Ausweis, Ärzte bescheinigen entsprechende Vorerkrankungen. Für dieses Attest müssen Patienten nichts zahlen - Ärzte werden dafür vergütet. Arbeitgeber bestätigen die Risiko-Tätigkeit (Vorlage), Pflegebedürftige und Schwangere können bis zu zwei Kontaktpersonen für eine Impfung nennen (Vorlage).