Corona-Gipfel: Regelungen für PCR-Tests auf dem Prüfstand Stand: 24.01.2022 14:36 Uhr Neben weiteren Themen geht es heute Nachmittag um fehlende Kapazitäten für die Auswertung von PCR-Tests. Zu den Ergebnissen der Bund-Länder-Beratungen, die voraussichtlich am frühen Abend feststehen, wird sich dann auch Ministerpräsident Daniel Günther äußern - hier zu sehen im Video-Livestream.

Wegen der steil ansteigenden Zahlen wird heute beim Bund-Länder-Treffen unter anderem über Neuregelungen bei PCR-Tests geredet. Außerdem geht es um die Impfpflicht in der Pflege und in Kliniken. Wahrscheinlich kommen auf die Bürger zunächst keine weiteren Verschärfungen von Corona-Maßnahmen zu - allerdings zeichnen sich auch keine Lockerungen ab.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Vertreter aus den Ländern, darunter Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), machten vor den Beratungen deutlich, dass die aktuellen Regelungen beibehalten werden sollten. Unterstützt wird das vom Corona-Expertenrat der Bundesregierung. Dieses Gremium forderte in einer neuen Stellungnahme wegen der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante aber auch Vorbereitungen für mögliche weitere Schritte.

Beratungen auch über eine Impfpflicht

Entscheidungen werden in der Bund-Länder-Runde unter anderem beim Thema PCR-Tests erwartet, wo sich Lauterbach und die Gesundheitsminister der Länder für eine Priorisierung ausgesprochen hatten. Demnach sollen bestimmte Bevölkerungsgruppen angesichts knapper Laborkapazitäten bevorzugt Anspruch auf die besonders genauen Tests bekommen. Auch die ab Mitte März greifende einrichtungsbezogene Impfpflicht dürfte Thema sein. Die Gesundheitsminister der Länder forderten am Sonnabend in Vorbereitung der Bund-Länder-Beratungen bei einer Schaltkonferenz, dass noch ungeimpften Beschäftigten etwa in Kliniken oder Pflegeeinrichtungen, die ab März der Impfpflicht unterliegen, bevorzugt der neue Impfstoff Novavax angeboten wird.

