Corona: Einzelhandel öffnet nach mehr als 80 Tagen wieder Stand: 08.03.2021 19:10 Uhr Montag war der Tag der Öffnung des Einzelhandels in Schleswig-Holstein, fast zwölf Wochen waren die Geschäfte dicht. Bereits am Vormittag begannen viele Menschen ihre Shopping-Tour.

In den Innenstädten von Lübeck und Elmshorn (Kreis Pinneberg) bildeten sich bereits am Montagvormittag vor einigen Läden bis zu 50 Meter lange Schlangen. Dabei waren nicht nur Schleswig-Holsteiner unterwegs, auf den vollen Parkplätzen sichteten NDR Schleswig-Holstein Reporter auch Autos mit Kennzeichen aus Hamburg, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Davor hatte Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) gewarnt. Er sah die Gefahr, dass durch Shopping-Touristen die Infektionszahlen in der Hansestadt wieder steigen könnten.

Hygieneregeln wurden in Lübeck offenbar eingehalten

Vor den Geschäften in der Breiten Straße, der Haupteinkaufsstraße der Hansestadt, hielten sich so gut wie alle Konsumenten an die Abstandsregeln und trugen Mund-Nasen-Schutz. Die Einzelhändler achteten in ihren Geschäften darauf, dass die Hygienekonzepte eingehalten wurden. Lübeck war zwar voll, wurde aber nicht überrannt. Auf den Plätzen und dem Wochenmarkt gab es genug Platz, auch eine Pause in der Sonne zu machen.

Elmshorn: Kunden kehren mit gemischten Gefühlen zurück

Dasselbe Bild auch in Elmshorn: Schlangen vor den Geschäften, aber übervoll war die Fußgängerzone der Stadt in der Metropolregion Hamburg nicht. Viele Kunden sagten NDR Schleswig-Holstein, es sei ein komisches Gefühl gewesen, in einer gut gefüllten Innenstadt zu sein, da man sehr auf die Abstands- und Hygieneregeln bedacht sei. Dennoch seien sie froh, dass Verkaufsgespräche wieder in Präsenz stattfinden können.

Keine Schlangen in Halstenbek

In der Wohnmeile Halstenbek (Kreis Pinneberg) gab es am Montagvormittag keine Schlangen, dafür aber glückliche Kunden im Stoff-Geschäft. Eine Frau suchte Stoff für ihr Enkelkind. "Bei solchen Materialien, da muss ich das fühlen und sagen: Geht oder geht nicht", sagte die Kundin.

Das Einkaufsvergnügen könnte aber auch ganz schnell vorbei sein, falls der Inzidenzwert des Landes wieder stabil über 50 liegt. Die Rückkehr zu Click & Collect wäre die Folge. Nach den jüngsten Zahlen (Stand Sonntagabend) liegt die Inzidenz bei 45,5.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 08.03.2021 | 19:30 Uhr