Corona: Dänemark lockert Einreisebestimmungen Stand: 22.04.2021 14:48 Uhr Schleswig-Holsteiner dürfen seit heute wieder ohne triftigen Grund nach Dänemark einreisen. Es reicht ein negativer Corona-Test. Die Quarantäne-Pflicht bleibt aber weiterhin bestehen.

Dänemark hat seine Einreisebestimmungen weiter gelockert. Vor einer Woche hatte das Nachbarland einen Stufenplan vorgestellt. Zusätzlich gibt es eine weitere Lockerung: Alle, die in Schleswig-Holstein wohnen, dürfen nun ohne triftigen Grund einreisen. Bedingung ist ein negativer Corona-Test, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Rein praktisch ändert sich durch die neue Regelung aber erstmal nur wenig, denn Dänemark hält weiterhin an der zehntägigen Quarantänepflicht fest und erlaubt keine Ausnahmen. Ausflüge und Urlaub in Dänemark müssen für viele Menschen also noch etwas warten.

Tagesausflüge nach Dänemark ab Mitte Mai

Laut dänischen Stufenplan sollen Tagesausflüge für Schleswig-Holsteiner ab dem 14. Mai möglich sein. Allerdings nur, wenn die Grenzübertreter geimpft oder getestet sind und maximal 24 Stunden im Land bleiben. Wer einen längeren Aufenthalt plant, muss sich nach derzeitigen Stand nach der Rückkehr in Deutschland in Quarantäne begeben. Denn das Auswärtige Amt hat Dänemark komplett als Risikogebiet eingestuft. Nur wenn die Inzidenzen in den dänischen Regionen wieder unter 50 fallen, können Schleswig-Holsteiner von Himmelfahrt an wieder problemlos Urlaub in Dänemark machen - und von Ende Juni an auch alle anderen Deutschen.

