AstraZeneca: Garg will keine "Bauch-Entscheidungen" Stand: 16.03.2021 16:08 Uhr Nach dem Aussetzen der AstraZeneca-Impfungen gegen das Coronavirus hofft Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Garg auf eine schnelle Entscheidung der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA).

In Schleswig-Holstein werden in dieser Woche keine Impfungen mit AstraZeneca stattfinden. Laut Gesundheitsministerium wurden bis inklusive Freitag 11.520 Termine abgesagt. Er plane nicht, wie etwa in Hamburg, stattdessen kurzfristig Impfungen mit anderen Impfstoffen möglich zu machen, sagte Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) - auch wenn er die Enttäuschung über abgesagte Termine gut nachvollziehen könne. Einen kurzen Zeitraum könne zwar auch das nördlichste Bundesland mit anderen Impfstoffen überbrücken, so der Minister, "aber es nützt ja nichts, mit Zitronen zu handeln". Dauerhaft würde es kein Land schaffen, die derzeitige AstraZeneca-Lücke mit anderen Impfstoffen zu füllen, sagte Garg.

"Nicht irgendwelche politisch motivierten Bauchentscheidungen"

Er gehe davon aus, "dass die EMA sehr intensiv und ergebnisoffen prüfen wird, ob der Impfstoff wieder verimpft werden soll - oder beispielsweise nicht oder auch nur eingeschränkt", sagte Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister. Die Politik sei mehr denn je in dieser Pandemie darauf angewiesen, Entscheidungen auf Basis der fachlichen Empfehlung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu treffen - "und nicht irgendwelche politisch motivierten Bauch-Entscheidungen".

Zweitimpfungen: Bei schneller Freigabe soll es unkompliziert werden

Wer schon eine erste Impfung mit dem Impfstoff des schwedisch-britischen Pharmakonzerns erhalten hat, soll laut Garg noch heute angeschrieben werden. Sollte die EMA den Impfstoff schnell wieder freigeben, werde man für die Betroffenen eine unkomplizierte Lösung finden, so der Gesundheitsminister. Aufgrund vieler AstraZeneca-Dosen hatte Schleswig-Holstein zuletzt die Impf-Terminvergabe für die Prioritätsgruppe 2 geöffnet.

Auswirkungen auf die Impfkampagne, wenn es bei dem Stopp bleibt

Sollte die EMA den Impfstoff nun aus dem Verkehr ziehen, würde sich das laut Garg auf die Impfkampagne auswirken. "Die Liefermengen von Biontech würden in den nächsten Wochen nicht im gleichen Maße hochgehen wie das, was von AstraZeneca ausfallen würde", sagte der Minister.

Garg: Vertrauen zurückzugewinnen wird ein hartes Stück Arbeit

Insgesamt befinde man sich in einer schwierigen Phase, erklärte Garg. Aber Sicherheit gehe vor. Jetzt gelte es, Vertrauen zurückzugewinnen. Das werde ein hartes Stück Arbeit, so der Gesundheitsminister. Denn die Skepsis gegenüber AstraZeneca sei schon vorher groß gewesen - ob nun berechtigt oder nicht. Nach Impfungen mit dem Impfstoff von AstraZeneca hatte es vergleichsweise viele Berichte über Nebenwirkungen gegeben.

Meldungen über Blutgerinnsel: AstraZeneca-Termine vorerst gestoppt

Die Corona-Impfungen mit dem Impfstoff des Konzerns AstraZeneca waren am Montag für ganz Deutschland zunächst vorsorglich gestoppt werden. Die Bundesregierung folgte damit einer Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts. Das Bundesinstitut ist in Deutschland für Impfstoffe zuständig. Vorausgegangen waren neue Meldungen von Thrombosen der Hirnvenen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung.

Die sieben Fälle von Hirnerkrankungen betrafen nach Angaben des Paul-Ehrlich-Instituts von heute Menschen zwischen etwa 20 und 50 Jahren. In sechs Fällen seien Frauen in jüngerem bis mittlerem Alter betroffen gewesen. Alle Fälle seien zwischen 4 und 16 Tagen nach der Impfung mit dem AstraZeneca-Impfstoff aufgetreten, hieß es in einer Mitteilung des Instituts.

Weitere Informationen Schleswig-Holstein sagt Impftermine mit AstraZeneca-Impfstoff ab Deutschland setzt AstraZeneca-Impfungen aus. Auch in Schleswig-Holstein wurden jetzt alle Erst- und Zweitimpfungen gestoppt. mehr

Paul-Ehrlich-Institut: Eine sehr seltene potenzielle Nebenwirkung

Alle zur Einschätzung herangezogenen Expertinnen und Experten seien einstimmig der Meinung gewesen, dass hier ein Muster zu erkennen und ein Zusammenhang der gemeldeten Erkrankungen mit der AstraZeneca-Impfung "nicht unplausibel" sei, so das Institut. Und weiter: "Etwa ein Fall wäre zu erwarten gewesen, sieben Fälle waren gemeldet worden." Klar müsse aber sein, dass es sich bei sieben Betroffenen unter insgesamt 1,6 Millionen Geimpften um eine sehr seltene potenzielle Nebenwirkung handelt. Auch von der Anti-Baby-Pille seien Thrombosen als sehr seltene Nebenwirkung bekannt.

Die sieben erfassten Betroffenen hatten sich nach Angaben des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) auch Tage nach der Impfung weiter unwohl gefühlt und gesteigerte Kopfschmerzen gehabt. Menschen, die sich mehr als vier Tage nach der AstraZeneca-Impfung zunehmend unwohl fühlen - mit starken und anhaltenden Kopfschmerzen oder punktförmigen Hautblutungen - sollten sich unverzüglich in ärztliche Behandlung begeben, riet das PEI.

EMA-Chefin Emer Cooke: Situation wie diese ist nicht unerwartet

Die EMA will am Donnerstag eine Einschätzung zu möglichen Risiken und zur weiteren Verwendung abgeben. Bis zum Abschluss der laufenden Untersuchungen halte man den Nutzen des Corona-Impfstoffs von AstraZeneca für größer als die Gefahren, sagte EMA-Chefin Emer Cooke heute. Sie betonte, dass eine Situation wie diese nicht unerwartet sei. Wenn man Millionen Menschen impfe, sei es unausweichlich, dass man seltene oder ernsthafte Vorkommnisse von Erkrankungen habe, die nach der Impfung auftreten.

Die EMA prüfe nun, ob dies tatsächlich eine Nebenwirkung sei oder Zufall, so Cooke. Es brauche dazu eine wissenschaftliche Bewertung. "Wir müssen die Fakten zuerst haben." Vorher könne man nicht zu einer Schlussfolgerung kommen.

Weitere Entscheidungen in Schleswig-Holstein "hoffentlich Freitag"

Abhängig vom Ergebnis der EMA sei "hoffentlich Freitag" mit weiteren Entscheidungen und Planungen auch auf Länderebene zu rechnen, teilte Schleswig-Holsteins Gesundheitsministerium mit. Im nördlichsten Bundesland wurden laut Robert Koch-Institut bisher gut 65.000 Impfdosen von AstraZeneca gespritzt, fast ausschließlich als Erstimpfung. Insgesamt hat es im Land demnach bisher 346.000 Impfungen gegen das Coronavirus gegeben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.03.2021 | 17:00 Uhr