Abreise aus SH: Land arbeitet an Übergangsregelung für Inseln Stand: 30.10.2020 10:46 Uhr Die Corona-Hotline des Kreises Nordfriesland ist überlastet. Allein gestern gingen laut Kreis rund 1.200 Anrufe ein. Der Grund: Viele Urlauber wollen wissen, ob sie bereits am Wochenende abreisen müssen.

Am Sonntag abreisen? Oder reicht vielleicht am Montag - also dann, wenn die neue Verordnung in Kraft treten soll, die das Verbot touristischer Übernachtungen vorsieht? Menschen, die gerade auf den nordfriesischen Inseln oder auch auf dem Festland Urlaub machen, sind verunsichert. Das Land hat noch keine aktuelle Verordnung erlassen - sie wird erst am Sonntag erwartet. Die Folge: Das Telefon beim Kreis klingelt ununterbrochen. Das Gesundheitsamt bittet aber darum, von Anrufen abzusehen, weil die Telefone für die Corona-Kontaktnachverfolgung gebraucht werden.

AUDIO: Kreis Nordfriesland über 50er-Wert - Hotline überlastet (1 Min)

Buchholz: Ab dem 2. November ist Abreise angesagt

Heute Vormittag hat sich nun Tourismusminister Bernd Buchholz (FDP) im Interview mit NDR Schleswig-Holstein geäußert: "Touristen werden abreisen müssen. Es steht noch nichts fest, aber wir arbeiten daran, dass es für die Inseln eine gewisse Übergangsregelung gibt." Um zu vermeiden, dass alle gleichzeitig am Montag abreisen und es eventuell Chaos am Sylt Shuttle oder bei den Schiffen der Reederei gibt, werden laut Buchholz vielleicht ein oder zwei Tage zusätzlich für die Abreise zur Verfügung gestellt. Der Minister stellte aber auch klar: Jedem sei zu empfehlen, jetzt nicht den Versuch zu unternehmen, noch anzureisen. "Ab dem 2. November ist Abreise angesagt."

Dem Beschluss aus der Konferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Regierungschefs der Länder zufolge sollen von Montag an Übernachtungsangebote nur noch für notwendige und ausdrücklich nicht touristische Zwecke zur Verfügung gestellt werden.

AUDIO: "Touristen werden abreisen müssen" (1 Min)

SPD: Touristen sollten ihren Urlaub beenden dürfen

Die SPD hat unterdessen gefordert, Urlauber nicht vorzeitig dazu zu zwingen, nach Hause zu fahren. "Wir fordern Ministerpräsident Günther auf, seinem niedersächsischen Amtskollegen Stefan Weil zu folgen und auch schleswig-holsteinischen Urlaubern zum Beispiel auf Amrum, Fehmarn oder in der Holsteinischen Schweiz zu erlauben, ihren Urlaub zu Ende führen zu dürfen", sagte die tourismuspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Regina Poersch.

Zweitwohnungsbesitzer dürfen ihre Wohnungen nutzen

Beim ersten Lockdown im Frühjahr hatte das Thema "Zweitwohnungsbesitzer" für viel Ärger und Streit gesorgt. Dieses Mal gebe es eine ganz klare Regelung, sagte Minister Buchholz: "Zweitwohnungseigentümer, Zweitwohnungsbesitzer, Dauermieter dürfen ihre Wohnungen oder Häuser nutzen. Gewerbliche, touristische Übernachtungen sind ab Montag nicht mehr zulässig."

Nordfriesland überschreitet Warnwert

Nordfriesland hat derzeit zusätzlich ein weiteres Problem, denn seit gestern ist der Warnwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschritten. Nach Angaben des Kreises haben sich in den vergangenen sieben Tagen mehr als 110 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Die sogenannte Inzidenz liegt inzwischen bei 67. Deshalb gelten von heute an unter anderem eine erweiterte Maskenpflicht an Schulen sowie Kontaktbeschränkungen - allerdings nur in Husum, denn hier konzentriert sich das Infektionsgeschehen.

