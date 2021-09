SPD: Sönke Rix - Familien im Fokus seiner Politik Stand: 05.09.2021 10:00 Uhr Seit 2005 sitzt der Sozialdemokrat im Bundestag. Er macht sich für eine Kindergrundsicherung stark, damit kein Kind in Armut aufwachsen müsse. Auch die Gesundheitsversorgung vor Ort ist sein Thema.

von Anna Grusnick

Er ist schon ein "alter Hase" im Deutschen Bundestag und möchte in Berlin auch in der kommenden Legislaturperiode Politik für die Menschen im Kreis Rendsburg-Eckernförde machen - Sönke Rix. Der Sozialdemokrat, der mit seiner Frau und seinen zwei Söhnen in Eckernförde lebt, formuliert es so: "Ich will wieder in den Deutschen Bundestag, weil ich dafür arbeiten möchte, dass es den Menschen im Kreis Rendsburg-Eckernförde ein Stück weit immer weiter besser geht."

Rix arbeitete in Werkstatt für Menschen mit Behinderung

Insbesondere Familien hätten es verdient, dass das Augenmerk ganz stark auf sie gerichtet würde, so Sönke Rix, der vor seiner politischen Karriere Erzieher war. So arbeitete er mehrere Jahre als Erzieher und Fachkraft für Arbeits- und Berufsförderung in der Eckernförder Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Im Bundestag ist Sönke Rix Sprecher der Arbeitsgruppe Familie, Senioren, Frauen und Jugend der SPD-Fraktion.

Besonders wichtig ist es ihm, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern und die Lage von Kindern in Familien in den Fokus zu rücken. Der 45-Jährige fordert eine Kindergrundsicherung, damit kein Kind in Armut aufwachsen müsse und er macht sich für ausreichend Betreuungsplätze in Kitas und Grundschulen stark.

Rix: Kommunale Krankenhäuser müssen sich lohnen

Auch die Gesundheitsversorgung vor Ort ist für Rix Thema. Er werde dafür kämpfen, dass es sich für Kommunen wieder lohnt, ein Krankenhaus zu betreiben. Es müsse eine erreichbare Gesundheitsinfrastruktur für die Menschen im Kreis und im ganzen Land geben, so der SPD-Politiker. Sönke Rix ist viel in seinem Wahlkreis Rendsburg-Eckernförde unterwegs: Klönschnack im Wahlkreisbüro, Infostände, Aktionstage - der Dialog mit den Bürgern stehe im Mittelpunkt, so Rix.

Auch in der Landespartei sind sein Rat und seine Ideen gefragt: seit 2019 ist Rix stellvertretender Landesvorsitzender. Privat schätzt Sönke Rix nach eigener Aussage Fahrradtouren oder Konzerte, unternimmt gerne etwas mit Familie oder Freunden oder guckt als Werder Fan Fußball.

