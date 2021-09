CDU: Johann Wadephul - Außenpolitik ist nach seinem Geschmack Stand: 05.09.2021 10:00 Uhr Der CDU-Politiker Johann Wadephul will zum dritten Mal in den Bundestag. Im Wahlkampf muss der Außen- und Verteidigungspolitiker auch mit regionalen Themen punkten.

von Andreas Schmidt

Ein junger Mann tigert vor geschlossenen Türen herum und wartet, dass drinnen über sein Schicksal entschieden wird. Es ist der 17. März 1997, der CDU-Landesvorstand tagt im Hohen Arsenal in Rendsburg. Der junge Mann, der vor der Tür warten muss, heißt Johann David Wadephul, Rechtsanwalt aus Lübeck. Im März 1997 gilt Wadephul, gerade 34 Jahre alt, als Reformer, einer der mehr junge Leute in Ämter bringen will, mehr Frauen. Einer, der der CDU ein moderneres Gesicht geben will.

Drinnen im Saal sitzt ein CDU Landesvorstand aus gesetzten Herren in Zweireihern, vereinzelt Frauen. Der Vorstand hat das Potenzial des jungen Mannes erkannt und nominiert Johann Wadephul für den Posten des Generalsekretärs der Landes-CDU. An diesem Abend überschreitet Johann Wadephul endgültig die Schwelle zur Macht.

"Mittlerweile sind wir eine ziemlich bunte Truppe", sagt Wadephul heute über seine CDU. Schon in seiner Zeit bei der jungen Union habe er sich dafür eingesetzt, dass Posten innerhalb der Partei paritätisch werden. Er ist froh, "dass wir jetzt viel weiter sind."

Weitere Informationen Bundestagswahl 2021: Dies sind die Direktkandidaten für Schleswig-Holstein Der NDR bietet zur Bundestagswahl am 26. September den Kandidat:innen-Check auch für Schleswig-Holstein an. Schauen Sie sich hier Ihre Direktkandidat:innen an. mehr

Wadephul: Militäreinsätze überdenken

Johann Wadephul hat selbst eine lange Karriere hingelegt: Generalsekretär, Landesvorsitzender, Fraktionsvorsitzender im Landtag, im September 2009 dann der Wechsel nach Berlin. Mittlerweile ist er dort stellvertretender Fraktionsvorsitzender, meldet sich vor allem für außen- und verteidigungspolitische Themen zu Wort. Der Mali-Einsatz der Bundeswehr: "Müssen wir überdenken", sagt der ehemalige Zeitsoldat und Reserveoffizier. Länder stabilisieren und für Sicherheit sorgen: ja. Aber Deutschland dürfe nicht die Illusion haben, überall die Demokratie einführen zu können, sagte er jüngst in einem Interview.

Für Politiker ist es immer riskant, sich außen- und verteidigungspolitisch zu engagieren, weil die Zeit dann im Wahlkreis fehlt. "Ohne meine breite Basis hier im Wahlkreis könnte ich das gar nicht machen", so Wadephul. In seiner ersten Wahlperiode im Bundestag war er im Ausschuss für Arbeit und Soziales, nebenbei aber auch im Ausschuss für Angelegenheiten der EU. "Da bin ich auf den Geschmack gekommen." Deutschlands Rolle in der Welt, internationale Beziehungen, Militäreinsätze, das sind die Themen, an denen er weiterarbeiten möchte.

Wahlkreiswahlkampf mit Schwarzbrotthemen

Im Wahlkampf im Heimatwahlkreis setzt er dennoch auf die Schwarzbrotthemen des Lebens im ländlichen Raum. "Wenn ich 30 Kilometer von Kiel entfernt wohne, aber dorthin zur Arbeit pendeln muss, dann hilft mir kein Lastenfahrrad." Kleiner Seitenhieb auf die Grünen. Deren Landesvorsitzenden Steffen Regis rüffelte Wadephul jüngst für die Aussage, die A20 sei ein "Dinosaurierprojekt". Das sei ein Schlag ins Gesicht der Westküste gewesen. Er jedenfalls stehe weiter voll zu dem Autobahnprojekt - auch nach Jahrzehnten der Streits und Verzögerungen.

Und sonst so?

"Ich gehe viel joggen." Außerdem interessiert er sich für geschichtliche Themen, Reisen, gerne Italien, aber nach einem Schüleraustausch der Kinder auch Japan. Und sein Fußballerherz schlägt jetzt in der Hauptstadt "Ich bin erster Vorsitzender des Bundstags-Fanclubs von Hertha BSC."

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 15.09.2021 | 19:30 Uhr