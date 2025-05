Stand: 12.05.2025 07:31 Uhr Lübecker Fußballvereine punkten in der Regionalliga Nord

In der Fußball-Regionalliga Nord zählen die Lübecker Vereine weiter zu den Spitzenteams. Am Sonntag (11.5.) hat sich der 1. FC Phönix drei weitere Punkte gesichert, heißt es vom Verein. Gegen Teutonia Ottensen aus Hamburg reichte es in dem Heimspiel am Ende zu einem drei zu zwei. In der Tabelle steht Phönix Lübeck damit auf Rang sieben, einen Platz hinter dem VfB Lübeck. Am letzten Spieltag könnten beide Teams ein paar Plätze gut machen: Der VfB spielt gegen die Zweite Mannschaft von Werder Bremen, die nur einen Punkt mehr auf dem Konto hat. Der 1. FC Phönix muss in Meppen ran, die ebenfalls nur einen Punkt besser da stehen, als das Team aus Lübeck.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck VfB Lübeck