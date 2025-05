Stand: 12.05.2025 14:16 Uhr Krummesse: Unfall mit Rettungswagen

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Rettungswagen in Lübeck Krummesse sind vier Menschen leicht verletzt worden. Laut Polizei fuhr die Besatzung des Rettungswagens am Montagvormittag (12.5.) auf der Klempauer Straße. An einer Kreuzung nahm eine 66-jährige Autofahrerin dem Einsatzfahrzeug aus noch ungeklärter Ursache die Vorfahrt. Bei dem Zusammenstoß wurden alle Unfallbeteiligten verletzt. Die 66-Jährige und der Patient, der im Rettungswagen befördert wurde, kamen ins Krankenhaus.

