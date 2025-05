Stand: 12.05.2025 11:48 Uhr Sicheres Badevergnügen an den Stränden von Nord- und Ostsee

Die ehrenamtlichen Rettungsschwimmer der DLRG sind an der Nord- und Ostsee in die Wachsaison gestartet. Unter anderem in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) und Grömitz (Kreis Ostholstein) seien die Stationen schon länger geöffnet. Am Wochenende seien 16 weitere Standorte hinzugekommen, sagte ein DLRG-Sprecher. Im Laufe des Sommers werden mehr als 80 Stationen an Nord- und Ostsee mit Rettungsschwimmerinnen und -schwimmern besetzt. Im vergangenen Jahr setzte die DLRG knapp 5.500 Rettungsschwimmer an den Küsten ein.

Archiv 4 Min Nachrichten 12:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.05.2025 | 11:00 Uhr