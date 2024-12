Stand: 27.12.2024 17:22 Uhr Zwei verletzte Radfahrer bei Unfall in Ratzeburg

Am frühen Freitagmorgen hat sich in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei Radfahrer verletzt wurden. Nach Angaben der Polizei verlor ein 20-jähriger Autofahrer gegen 3.30 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug. Am Ausgang einer Kurve erfasste er eine 42-jährige Radfahrerin frontal, die dabei schwere Verletzungen erlitt. Ein weiterer 41-jähriger Radfahrer wurde leicht verletzt, als das Fahrrad der Frau ihn traf. Die Staatsanwaltschaft Lübeck hat ein Gutachten durch einen Sachverständigen in Auftrag gegeben, um den genauen Unfallhergang zu untersuchen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.700 Euro geschätzt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Herzogtum Lauenburg