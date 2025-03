Stand: 18.03.2025 15:18 Uhr Schüsse auf Autos in Gudow - Polizei sucht Zeugen

In Gudow im Kreis Herzogtum Lauenburg sind am vergangenen Freitagabend offenbar Schüsse auf zwei Autos abgegeben worden. Laut Polizei Mölln ereignete sich der Vorfall gegen 20 Uhr in der Straße Hohe Luft. Ein BMW Gran Tourer mit einer Familie an Bord sowie ein VW Passat wurden beschädigt. Die Insassen des BMW entdeckten ein Loch in der hinteren Seitenscheibe, beim Passat gab es eine runde Eindellung an der Beifahrertür. Die Polizei vermutet, dass eine Kleinkaliber- oder Druckluftwaffe benutzt wurde. Verletzt wurde niemand. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mölln zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.03.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Herzogtum Lauenburg