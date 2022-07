Zwei Frauen tot in Wohnung in Elmshorn gefunden Stand: 10.07.2022 11:47 Uhr Nachdem am Sonnabend zwei Frauen in einem Elmshorner Wohnhaus tot aufgefunden wurden, ist eine Person festgenommen worden. Die Polizei vermutet ein Gewaltverbrechen.

In einem Wohnhaus in Elmshorn (Kreis Pinneberg) sind am Sonnabend die Leichen zweier Frauen gefunden worden. "Nach ersten Einschätzungen dürften die beiden Frauen Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sein", teilte die Polizei am Samstagabend in Bad Segeberg mit. In Tatortnähe sei eine "tatverdächtige Person" gestellt und festgenommen worden.

Mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen machte die Polizei bislang keine Details zu der festgenommenen Person und dazu, wie die beiden Frauen ums Leben kamen. Die Frauen müssten zudem noch identifiziert werden.

