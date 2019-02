Stand: 27.02.2019 10:38 Uhr

Wolf in SH soll weiter gejagt werden

Schleswig-Holstein wird die morgen auslaufende Abschussgenehmigung für den Wolf aus dem Kreis Pinneberg verlängern. Das hat Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) heute in Kiel mitgeteilt. Sollte es bis morgen Abend nicht gelingen, das Tier zu töten, würden die Bemühungen zum Abschuss weiter verstärkt, so Albrecht. Sollte es auch in den kommenden vier Wochen nicht zum Abschuss kommen, will das Ministerium weitere Möglichkeiten prüfen. So könnten mehr Jäger einbezogen und das Bejagungsgebiet erweitert werden.

Wolf verursacht hohe Kosten Schleswig-Holstein Magazin - 25.02.2019 19:30 Uhr Seit Monaten bestimmt der Wolf die Schlagzeilen. Im Norden wieder heimisch geworden, verursacht er hohe Kosten: Entschädigungen für gerissene Schafe, DNA-Tests und Schutzzäune.







3,71 bei 14 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Vier Wölfe in SH

Zurzeit leben nach Angaben der zuständigen Wolfsbetreuer vier Wölfe dauerhaft in Schleswig- Holstein. Einer davon soll abgeschossen werden, weil er als "Problemwolf" gilt: Wenn ein Wolf mehrfach spezielle Schutzzäune überwindet und Nutztiere reißt, wir er so genannt - und kann unter bestimmten Umständen abgeschossen werden. In den vergangenen Monaten war es immer wieder zu Wolfsrissen in Schafherden gekommen.

Wolfsabschuss stellt Jäger vor Probleme

Eine Wolfsjagd ist laut Experten alles andere als alltäglich - und nicht einfach. Bisher hatten die beauftragten Jäger mit Fotofallen und anderen Geräten die Spur des Wolfes in dem betroffenen Gebiet verfolgt. Eine Möglichkeit des Abschusses ergab sich daraus noch nicht, wie es hieß. "Wir sprechen von einem Tier auf einer großen Fläche. Das macht es verdammt schwierig, den Wolf tatsächlich auch zu kriegen", sagt Marcus Börner vom Landesjagdverband. "Die Chance, ein bestimmtes, scheues und intelligentes Tier zu erlegen, wird durch die Aktivität von unterschiedlichsten Personen an den Sichtungsorten des Wolfs nicht unbedingt gesteigert", sagte Minister Albrecht und fügte an: "Wir haben von Anfang an gesagt, dass eine Entnahme einige Zeit in Anspruch nehmen kann."

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 27.02.2019 | 19:30 Uhr