Stand: 24.05.2019 11:50 Uhr

Wohltorf: Suche nach Vermisstem geht weiter

Nach einer Explosion in einem Doppelhaus in Wohltorf (Kreis Herzogtum Lauenburg) fehlt von dem 58 Jahre alten Bewohner weiterhin jede Spur. Die Suche wurde nach Angaben der Polizei am Freitagmittag fortgesetzt. Schon am Donnerstag waren unter anderem drei Spürhunde und ein Leichenhund im Einsatz. Die Einsatzkräfte durchsuchten auch den Keller des Gebäudes. In dem Haus waren eine Frau und ein Mann gemeldet. Die Frau meldete sich noch am Donnerstag bei der Polizei. Sie sei bei Brandausbruch nicht im Haus gewesen, sagte ein Polizeisprecher.

Gasexplosion in Wohltorf: Mann noch vermisst Schleswig-Holstein Magazin - 23.05.2019 19:30 Uhr In Wohltorf im Kreis Herzogtum Lauenburg ist durch eine Gasexplosion die Hälfte eines Doppelhauses abgebrannt und eingestürzt. Ein Bewohner wird noch vermisst.







Trümmerteile auf der Straße

Gegen 4.20 Uhr war der Alarm am Donnerstagmorgen bei der Rettungsleitstelle Süd eingegangen: Das Haus brannte in voller Ausdehnung. Drei Feuerwehren rückten aus. Als sie an der Unglücksstelle eintrafen, lagen Trümmerteile auf der Straße. Das Haus war zum großen Teil eingestürzt.

Am Brandort bot sich den Einsatzkräften ein Bild der Verwüstung. Steine, Bretter und Möbelstücke lagen auf dem Rasen, eine Hauswand war herausgerissen, und verkohlte Ziegel waren vom Dach gerutscht. Nach dem Ende der Löscharbeiten trugen Einsatzkräfte den Schutt ab. "Dabei gehen sie sehr vorsichtig vor, um etwaige Verschüttete nicht zu gefährden", sagte ein Polizeisprecher.

Ursache unklar

Feuerwehr, Rettungsdienst und Technisches Hilfswerk waren nach Angaben der Rettungsleitstelle mit bis zu 80 Einsatzkräften vor Ort. Die Unglücksursache ist nach Polizeiangaben unklar. Die Ermittlungen haben Experten der Kripo Reinbek übernommen. Sie werden unterstützt von Brandsachverständigen des Landeskriminalamtes Kiel.

Ein Vermisster nach Wohnhausbrand









