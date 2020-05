Stand: 30.05.2020 15:56 Uhr

Wilster: Historisches Reetdachhaus brennt

Hohe Flammen schlugen am Sonnabend aus einem historischen Haus in Wilster (Kreis Steinburg): Das alte reetgedeckte Gebäude hatte nach Angaben der Feuerwehr aus bisher unbekanntem Grund Feuer gefangen. Die Einsatzkräfte kamen am Mittag mit zwei Zügen, um den Brand zu löschen.

Haus unbewohnt, niemand verletzt

Verletzt wurde niemand. Das Reetdachhaus war unbewohnt, da es laut Feuerwehr renoviert werden sollte.

Reetdachhaus in Wilster in Flammen NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 30.05.2020 15:00 Uhr Am Sonnabend hat ein ein historisches Reetdachhaus in Wilster in Flammen gestanden. Wie es zu dem Feuer kam, ist nicht bekannt.







