Wetter in SH: Sturm und Schnee sorgen für 250 Einsätze Stand: 02.12.2021 06:58 Uhr Tief "Daniel" ist in der Nacht weiter über Schleswig-Holstein hinweggezogen. Viele Bäume stürzten um. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

Schwere Sturmböen haben Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei in weiten Teilen von Schleswig-Holstein in Atem gehalten. Die Leitstellen zählten am Abend und in der Nacht etwa 250 Einsätze. Äste und ganze Bäume stürzten auf Häuser und Straßen. Vor allem im Süden Schleswig-Holsteins mussten Feuerwehr und Polizei wetterbedingt ausrücken. Nach Angaben der Leitstelle Süd fuhren die Einsatzkräfte in den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg, Stormarn sowie Lübeck seit 18 Uhr 85 Mal raus.

Zug bei Quickborn stecken geblieben

Bereits am Abend blieb ein Zug der AKN bei Quickborn (Kreis Pinneberg) stecken, nachdem er auf einen umgestürzten Baum gefahren war. Die Feuerwehr befreite den Triebwagen - etwa eine Stunde später konnte der Zug mit 20 Passagieren an Bord in Richtung Hamburg weiterfahren. Auch dort wurde niemand verletzt. In Ahrensburg (Kreis Stormarn) stürzten laut Leitstelle Bäume auf die Gleise der U-Bahn, die Strecke war rund zwei Stunden dicht.

Lkw auf der A1 wird heute geborgen

Wegen des Wetter verzögert sich auch die Bergung nach einem Lkw-Unfall gestern auf der A1 bei Bad Oldesloe im Kreis Stormarn. Weil der Wind am Abend zu stark war, kann der Lkw nach Angaben eines Polizeisprechers erst heute Vormittag geborgen werden - voraussichtlich um 9 Uhr. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Schnee in einigen Landesteilen

In Teilen Schleswig-Holsteins kam zu den Sturmböen auch noch Schnee hinzu. Im Raum Mittelholstein zum Beispiel waren die Straßen in der Nacht weiß. Die Polizei warnte vor Blitzeis. In Teilen Ostholsteins schneite es auch noch am Morgen. Laut Leitstelle Süd müssen Autofahrer mit glatten und matschigen Straßen rechnen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.12.2021 | 06:00 Uhr