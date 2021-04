Wenn der Moorfrosch blau wird, ist Frühling Stand: 12.04.2021 20:12 Uhr Der Moorfrosch ruft im Frühjahr zur Paarung. Dann zeigt sich das eigentlich nachtaktive Tier auch tagsüber - in einer ungewöhnlichen Färbung.

Es gibt verschiedene Auffassungen davon, welches Zeichen letztendlich wirklich dafür steht, dass der Frühling begonnen hat: Die Einen machen es am Datum fest, für die Anderen sind Schneeglöckchen die verlässlichsten Frühlingsboten. Bei Hauke Drews von der Stiftung Naturschutz ist es ein Geräusch - der Ruf des Moorfrosches. Das seltene Tier, das zum Beispiel im Birkwildmoor bei Dellstedt (Kreis Dithmarschen) zu Hause ist, ist eigentlich grün. Doch wenn der Moorfrosch zur Balz ruft, hat er seine Farbe geändert: Für wenige Tage im Frühjahr wird seine Haut blau.

Temperatur des Wassers am Ruf erkennbar

Der Moorfrosch ist für gewöhlich nur nachts aktiv, weiß Drews, der für die Stiftung Naturschutz an der Wiederausbreitung der Moore in Schleswig-Holstein arbeitet. Lädt das Tier zur Balz ein, höre man das aufgeregte Quaken aber auch tagsüber, erklärt der Experte. Und: Die Temperatur spiele eine große Rolle. "Wärme ist entscheidend für den Bruterfolg", weiß Drews, "das Weibchen kann am Ruf hören, wie warm das Wasser ist."

Blaue Farbe könnte der Tarnung dienen

Warum der Frosch für diese kurze Zeit aber seine Farbe ändert, ist für die Wissenschaft noch ein Rätsel. "Man kann das nur vermuten", sagt Drews, "eventuell ist es Tarnung." Ein blauer Frosch sei für einen Reiher aus der Luft nicht so gut zu erkennen wie ein grüner, und dieser Vorteil könnte eine Rolle bei dem Farbwechsel des Tieres spielen. Die Weibchen allerdings bleiben grün - und zeigen sich nur in der Dämmerung, vor Fressfeinden geschützt.

Während der Paarung umfasst das Männchen das Weibchen, sie schwimmen gemeinsam weg - und das Weibchen legt ein Eierpaket mit etwa 600 Eiern ab, erklärt Drews. Dann gebe das Männchen sein Sperma dazu - und wird danach wieder grün. Eine Woche später schlüpfen die Kaulquappen. Und dann, im August, kommen sie als junge Frösche zum ersten Mal an Land.

