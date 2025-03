Stand: 14.03.2025 16:30 Uhr Kostenlose Beratung für Landwirte in Schleswig-Holstein

Landwirte in Schleswig-Holstein können sich künftig in mehreren Fachbereichen kostenlos beraten lassen. Das Landwirtschaftsministerium stellt dafür nach eigenen Angaben jährlich rund 1,4 Millionen Euro aus Mitteln der EU zur Verfügung. Insgesamt werden sieben Fachbereiche angeboten. Dazu zählen die Bereiche Grünland, integrierter Pflanzenschutz im Ackerbau und in Baumschulen, die Klima- und Energieberatung sowie die Beratung im ökologischen Landbau. Außerdem können sich Milchkuhbetriebe zur Vermeidung von Produktionskrankheiten beraten lassen. Bei Schweinehaltern geht es um die Vermeidung des Abschneidens der Tierschwänze, das sogenannte Kupieren.

Archiv 4 Min Nachrichten 16:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.03.2025 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landwirtschaft