Weltklimabericht: Politiker und Klimaforscher aus SH alarmiert Stand: 09.08.2021 19:00 Uhr Politiker und Klimaforscher aus Schleswig-Holstein zeigen sich alarmiert über den aktuellen Bericht des Weltklimarates zur Erderwärmung. Danach schreitet die Erderwärmung deutlich schneller voran als bisher angenommen.

Umweltminister Jan Philipp Albrecht fordert entschlossene Klimaschutz-Maßnahmen. "Ohne radikalen Klimaschutz steuern wir in eine Katastrophe", sagte der Grünen-Politiker und warnte: Wenn sich die Erderwärmung weiter wie erwartet beschleunige, würden viele Menschen in allen Teilen der Welt schon sehr bald ihre Lebensgrundlagen verlieren. Schon jetzt zeigten Großbrände, Hitzewellen und Starkregenereignisse überall auf der Welt, wie verheerend die bereits eingetretenen Folgen des Klimawandels seien. Albrecht fordert unter anderem, auf fossile Brennstoffe zu verzichten. Außerdem will er vom Bund ein neues Milliarden-Investitionsprogramm für Treibhausgas-Neutralität.

Experte Latif: "Die Lösungen sind da, wir müssen sie nur umsetzen"

Auch der Kieler Klimaforscher Mojib Latif fordert ein Ende der fossilen Brennstoffe. Die Menschheit verlasse gerade den klimatischen Wohlfühlbereich. Das gelte auch für Norddeutschland, sagte er NDR Schleswig-Holstein. Noch hätten wir fast 30 Jahre Zeit, die Welt umzubauen und weg von den fossilen Energien und hin zu den erneuerbaren Energien, zu den neuen Technologien zu gehen, betonte der Klimaexperte. "Die Lösungen sind da, wir müssen sie nur umsetzen - und da hapert es leider am internationalen politischen Willen."

Weltklimarat: Erde erwärmt sich schneller als bislang angenommen

Der Weltklimarat (IPCC) in Genf hatte zuvor seinen neuen Bericht über den Wissensstand zur Klimaerwärmung vorgelegt. Demnach erwärmt sich die Erde schneller als bislang angenommen. Der Bericht sagt bereits für 2030 einen Temperaturanstieg von 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter voraus - das wäre zehn Jahre früher als noch 2018 angenommen. Insgesamt haben mehr als 230 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler seit 2013 rund 14.000 Klima-Studien für den Weltklimarat ausgewertet.

Politiker reagieren mit Aufrufen zu einem entschlossenen Kampf gegen den Klimawandel

Vertreter von SPD, Grünen und FDP in Schleswig-Holstein reagierten ähnlich wie Klimaforscher Latif. Der Klimawandel müsse jetzt und nicht irgendwann bekämpft werden, schrieb der SPD-Landtagsabgeordnete Thomas Hölck. "Noch haben wir Zeit zu handeln, aber unsere Chancen sinken dramatisch", befand die Grünen-Landesvorsitzende Ann-Kathrin Tranziska. Nach Überzeugung des FDP-Landtagsabgeordneten Denny Bornhöft sollte sich die Politik darauf konzentrieren, der Volkswirtschaft Vorgaben zu machen, wie viel Kohlendioxid jährlich absinkend noch ausgestoßen werden darf. "Das schafft Planungssicherheit und die richtigen Anreize."

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) sagte, der Bericht zeige, dass der Planet in Lebensgefahr schwebt. Der Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas müsse beschleunigt werden. Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) sprach von einem nicht mehr zu überhörenden Warnsignal.

Deutschland will Klimaneutralität bis 2045 schaffen, weitere Länder sollen ihre Pläne dazu bei der Weltklimakonferenz im November in Glasgow vorstellen. UN-Generalsekretär Antonio Guterres sagte, die Treibhausgase erstickten den Planeten und brächten Milliarden Menschen in Gefahr.

