Wellcome-Helfer brauchen selbst Hilfe während der Pandemie Stand: 08.10.2020 13:16 Uhr Das Sozialunternehmen Wellcome hilft Familien in Not. Die Ehrenamtlichen bieten Hilfe im Alltag. Während der Pandemie brauchen sie nun selbst Unterstützung. Ob die Arbeit weitergeht, ist unsicher.

von Hauke von Hallern

Ein Baby bringt viel Freude in die Familie, aber auch mal Stress und schlaflose Nächte. Und wenn dann noch etwas passiert, die Eltern zum Beispiel krank werden und keine Verwandten in der Nähe sind, geht plötzlich gar nichts mehr. Die Familien-Hilfe Wellcome, gegründet in Norderstedt (Kreis Segeberg), bietet deutschlandweit Unterstützung in solchen Fällen an. Ehrenamtler passen im ersten Jahr nach der Geburt zum Beispiel auf die Kinder auf oder helfen beim Einkaufen. Allein in Schleswig-Holstein gibt es 20 Standorte. Doch die Corona-Krise macht ihre Arbeit schwer. Die Helfer brauchen selbst Hilfe.

VIDEO: Familien-Hilfe Wellcome: Austausch erschwert, wenig Spenden (3 Min)

Spenden bleiben aus

Wellcome steckt in finanziellen Nöten, das Projekt ist auf Spenden angewiesen - und viele Sponsoren sind in Pandemiezeiten abgesprungen. "In den vergangenen Monaten hat die Spendensuche praktisch brachgelegen", erklärt Davina Knauss, Landeskoordinatorin von Wellcome in Schleswig Holstein. Wellcome in Plön zum Beispiel muss neben den Spenden jedes Jahr Unterstützung von einer Bundesstiftung beantragen. "Und da sind die Sorgen in diesem Jahr natürlich besonders groß, dass ein Antrag auch mal nicht durchgehen könnte", sagt Knauss.

Kosten laufen weiter

Deutschlandweit gibt es 16 fest- oder teilzeitangestellte Mitarbeitende. Sie müssen bezahlt werden. Außerdem laufen Mietkosten auf: für Büros oder Räume, die für Veranstaltungen angemietet werden. Das Sozialunternehmen betreibt Öffentlichkeitsarbeit, druckt Flyer und schaltet Anzeigen, damit Spenden reinkommen. "All das macht die Arbeit der Ehrenamtlichen erst möglich", ist sich Knauss sicher. Sie hofft, dass auch für das kommende Jahr genug Spenden reinkommen, damit die Ehrenamtlichen weitermachen dürfen.

