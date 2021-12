Weihnachts-Gottesdienste in SH ja, aber mit 3G oder 2G Stand: 19.12.2021 06:00 Uhr Anders als im vergangenen Jahr gibt es laut Nordkirche und Erzbistum am kommenden Heiligabend in allen Kirchengemeinden Schleswig-Holsteins wieder Präsenz-Gottesdienste. Dabei gelten aber Corona-Schutzmaßnahmen.

Im vergangenen Jahr fielen wegen der Corona-Krise viele Gottesdienste und Andachten aus oder fanden nur online statt. Einige Videostreams werden auch in diesem Jahr angeboten, genauso wie Übertragungen im Radio - beides ist allerdings die Ausnahme, sowohl die evangelischen als auch die katholischen Kirchen bieten jetzt wieder viele Präsenz-Gottesdienste an. Bei beiden gilt aber mindestens die 3G-Regel, und jede Gemeinde kann darüber hinaus selbst entscheiden, ob sie lieber auf 2G setzt.

Fünf Gottesdienste im Lübecker Dom

Einige Kirchen haben sich für die 2G-Regel entschieden, zum Beispiel die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Dietrich-Bonhoeffer in Kiel. Dort müssen sich die Besucherinnen und Besucher vorher anmelden und im Gottesdienst Maske tragen. Uneinheitlich ist das Vorgehen in der katholischen Pfarrei Heiliger Martin in Elmshorn, zu der insgesamt sechs Gemeinden gehören. Von denen setzen zwei auf 2G und eine Maskenpflicht, wie Pfarrer Kiehn sagte. Im Lübecker Dom gibt es an Heiligabend fünf Gottesdienste, die teils mit 3G und teils mit 2G stattfinden. Wichtig ist dort die vorherige Anmeldung.

Einige Kirchengemeinden sind erfinderisch

Neben den klassischen Gottesdiensten bieten Kirchen zu Weihnachten mancherorts auch Alternativen. "Es gibt, vor allem im ländlichen Raum, oft auch Gottesdienste unter freiem Himmel", erzählt Michael Birdgen von der Nordkirche. Demnach sind etwa ein Freiluft-Krippenspiel in Itzehoe geplant sowie Gottesdienste in den Innenhöfen von Schloss Eutin, dem Schleswiger Dom und auf dem Marktplatz von Burg auf Fehmarn. "Das sind vielfältige Angebote, die gehen bis hin zu einem Weihnachtstruck in Schleswig, oder Gottesdienste aus dem Kofferraum in Gelting", so Birdgen.

