Weiche kaputt: Zugausfälle auf der Marschbahnstrecke Stand: 20.01.2023 11:50 Uhr Auf Grund einer defekten Weiche fallen auf der Marschbahnstrecke aktuell Auto- und Personenzugverbindungen aus. Da Ersatzteile fehlen, ist unklar, wie lange das Problem bestehen wird.

In dieser Woche brauchen Bahn-Kundinnen und -Kunden auf der Marschbahnstrecke erneut starke Nerven und wie so häufig viel Geduld. Nachdem bei Elmshorn die Oberleitung gerissen war und auf Sylt Gleise verrutscht waren, gibt es seit heute ein weiteres Problem. Eine wichtige Weiche zwischen Klanxbüll und Niebüll ist defekt. Auf dem Abschnitt gibt es nur ein Gleis, das sich alle Auto- und Personenzüge von und nach Sylt teilen müssen und eine einzige Ausweichstelle, an der sich Züge begegnen und aneinander vorbeifahren können. Damit ein Zug ausweichen kann, muss die Weiche gestellt werden. Aber genau das geht gerade nicht.

Fehlende Ersatzteile verhindern Reparatur

Deshalb sind nach Angaben der Bahn am Morgen schon zwei Autozüge und etliche Personenzüge ausgefallen. Achim Bonnichsen von der Pendlerinitiave sagte uns: "Das ist bös' ärgerlich für alle Pendler. Es läuft einfach nicht auf der Marschbahn!" Für den Nachmittag und den Abend hat die Bahn bereits acht Verbindungen abgesagt. Häufig fährt nur ein Zug pro Stunde. Wie lange es dauern wird, bis die Weiche repariert ist, steht nicht fest. Laut Bahn fehlen Ersatzteile.

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr Öffentlicher Nahverkehr